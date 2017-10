Sneijder in voorselectie Oranje voor interlands tegen Schotland en Roemenië

De 33-jarige Sneijder maakte eerder deze maand geen deel uit van de definitieve selectie voor Wit-Rusland en Zweden. Advocaat vond dat de 132-voudig international eerst fit moest worden bij zijn club OGC Nice. Inmiddels heeft Sneijder weer minuten gemaakt bij de Franse ploeg.

Naast Sneijder zijn Quincy Promes en Stefan de Vrij terug. De aanvaller van Spartak Moskou en de verdediger van Lazio ontbraken eerder deze maand vanwege een blessure.

Aanvankelijk ontbrak de naam van Virgil van Dijk in de voorselectie. De 26-jarige verdediger van Southampton was in de WK-kwalificatiewedstrijden eerder deze maand tegen Wit-Rusland (1-3 winst) en Zweden (2-0 winst) nog basisspeler bij Oranje.

Een uur na de bekendmaking van de selectie meldde de KNVB dat Van Dijk toch deel uitmaakt van de voorlopige selectie. De bond had een administratieve fout gemaakt.

Van Aanholt

Opvallend is dat ook Patrick van Aanholt bij de voorlopige groep zit. De laatste inteland van de 27-jarige linkspoot van Crystal Palace dateert van juni 2016.

Arjen Robben is er uiteraard niet bij, nadat hij na het mislopen van het WK bekendmaakte te stoppen als international. Ook Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie en Bruno Martins Indi, die vorige keer alleen in de voorselectie zaten, staan niet op de lijst. Zij werden uiteindelijk niet opgeroepen voor de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden.

Vrijdag 3 november zal Advocaat een persconferentie geven waarin hij zijn definitieve selectie bekendmaakt. De interlands tegen Schotland en Roemenië zijn de laatste wedstrijden van Oranje onder leiding van de Hagenaar, die er niet in slaagde Nederland naar het WK in Rusland te leiden. De KNVB heeft nog geen opvolger voor Advocaat aangesteld. De oefenduels worden gespeeld in Aberdeen en Boekarest.

Voorselectie Oranje

Doel: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Virgil van Dijk (Southampton), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio Roma).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Daley Blind (Manchester United), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting), Eljero Elia (Basaksehir), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Jeremain Lens (Besiktas), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou).