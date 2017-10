Advocaat ziet Koeman als ideale bondscoach van Oranje

"Hij heeft in de top gespeeld en getraind, is op een ideale leeftijd en komt nu vrij. Vergeet niet dat de klus die ligt te wachten niet makkelijk is", aldus Advocaat tegen VI.

De 54-jarige Koeman, die maandag werd ontslagen door Everton, heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit bondscoach van Oranje te willen worden, maar de vraag is of hij dat ook op dit moment wil. De afgelopen jaren presteerde hij goed bij Southampton en tot afgelopen zomer ook bij Everton.

"Ik denk dat Ronald het heel goed zou kunnen", vervolgt Advocaat. "Hij straalt ook bepaalde autoriteit uit en ik geloof dat er weinig mensen zijn in Nederland die iets tegen zijn aanstelling kunnen inbrengen. Als de KNVB het mij vraagt, zou ik hem van harte aanbevelen."

Gullit

Volgende maand is Advocaat nog bondscoach bij de oefeninterlands van Oranje in en tegen Schotland (9 november) en Roemenië (14 november). Daarna loopt het contract van de Hagenaar, die Oranje niet naar het WK wist te leiden, af.

Ook assistent-bondscoach Ruud Gullit heeft een aflopende verbintenis, maar Advocaat zou het een goede zaak vinden als de KNVB langer met de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan doorgaat. Zeker als Koeman bondscoach wordt.

"Stel je toch eens voor, dan heb je Koeman en Gullit in de staf van Oranje, dat zijn twee geweldige ambassadeurs. Overal ter wereld gaan dan alle deuren voor je open. Dat is toch prachtig?"

Door het mislopen van het WK heeft de KNVB de tijd om een nieuwe bondscoach aan te stellen. De eerste oefeninterland van 2018 is in maart en de kwalificatie voor het EK 2020 begint pas in maart 2019. In het najaar van 2018 speelt Oranje in de Nations League, een nieuwe landencompetitie van de UEFA.