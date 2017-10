Guardiola wijt matig optreden City in beker aan slechte wedstrijdbal

City won pas na strafschoppen van Wolverhampton Wanderers, dat uitkomt in het Championship. Beide ploegen kwamen in de reguliere speeltijd van de achtste finale in Manchester niet tot scoren.

"We speelden met een andere bal", zei Guardiola tegen de BBC. "Je hebt een mirakel nodig om met deze bal te kunnen scoren. Het is gewoon onmogelijk."

In de Carabao Cup - zoals de League Cup sinds dit seizoen heet - worden alle duels met een bal van het merk Mitre gespeeld. In de Premier League levert Nike de wedstrijdballen.

"De bal van vanavond is onacceptabel op dit niveau. Het is geen serieuze bal voor een professionele wedstrijd", oordeelde de manager. "Ik kan dit zeggen omdat we door zijn naar de volgende ronde. Anders had het als een excuus geklonken."

"We kregen één of twee dagen de tijd om aan deze bal te wennen op de training, maar als een bal slecht is, dan is hij na twee dagen trainen nog steeds slecht. Of na een week, een maand of een jaar of twee jaar. Slecht is slecht."

De EFL, dat de Carabao Cup, het Championship en lagere divisies in Engeland organiseert. weerspreekt de kritiek van Guardiola woensdag in een verklaring. "De bal van Mitre voldoet aan alle eisen van de FIFA."

Aguero

De bekerwedstrijd tegen een ploeg uit een lagere divisie leek op voorhand een ideale gelegenheid voor Sergio Aguero om clubtopscorer aller tijden te worden. De Argentijn deelt dat record sinds afgelopen weekend met Eric Brook. Beiden staan op 177 treffers voor de club.

Guardiola stelt dat Aguero het record met een andere bal dinsdag wel gebroken zou hebben. "Maar vroeg of laat gaat hij scoren. Wees gerust, hij gaat het record wel grijpen."

De 29-jarige Aguero benutte met de bal van Mitre nog wel een strafschop in de serie. Met een panenka verschalkte hij Wolves-doelman Will Norris.

De aanvaller, hersteld van de ribbreuken die hij vorige maand opliep bij een verkeersongeluk in Amsterdam, krijgt zaterdag een nieuwe kans om clubtopscorer te worden. City speelt dan om 16.00 uur uit tegen West Bromwich Albion.

