City en Arsenal ontsnappen aan blamage, pijnlijke uitschakeling Palace

Zowel City als Arsenal moest tot het uiterste gaan voor een plek in de kwartfinales. De 'Gunners' redden het vege lijf in de verlenging tegen Norwich City en voor de club uit Manchester moest er zelfs een penaltyserie aan te pas komen tegen Wolverhampton Wanderers.

Zo ontsnapte het City van manager Josep Guardiola aan de eerste officiële nederlaag van het seizoen. In negentig minuten reguliere speeltijd en en dertig minuten verlenging wist de koploper van de Premier League het kwaliteitsverschil niet in goals om te zetten tegen de koploper van het Championship.

Daardoor moest een penaltyserie volgens het ABBA-principe de beslissing brengen in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne, Yaya Touré, Leroy Sané en Sergio Aguero toonden zich trefzeker, terwijl Alfred N'Diaye en Conor Coady de schlemielen waren bij Wolves: 4-1.

Bij Arsenal zorgde invaller Edward Nketiah voor de verlossing. De 18-jarige aanvaller maakte in de 85e minuut de tegengoal van Josh Murphy ongedaan en was in de verlenging ook verantwoordelijk voor de winnende treffer namens de Londenaren (2-1).

Bij Norwich mocht Yanic Wildschut, de ex-aanvaller van onder meer VVV-Venlo en sc Heerenveen, in de 92e minuut invallen van zijn trainer Daniel Farke. De 'Canaries' staan zesde in het Championship, het tweede Engelse profniveau.

Crystal Palace

Het Crystal Palace van Roy Hodgson, de opvolger van de ontslagen Frank de Boer, werd met 4-1 over de knie gelegd door Bristol City, de nummer zeven van het Championship.

Bij de hekkensluiter van de Premier League ruimde Hodgson basisplaatsen in voor alle drie zijn Nederlanders. Timothy Fosu-Mensah en Jaïro Riedewald mochten de hele wedstrijd meedoen, Patrick van Aanholt moest in de slotfase het veld ruimen.

Op Ashton Gate kwam het geplaagde Crystal Palace halverwege nog wel op voorsprong via Bakary Sako, maar drie kwartier later stond de 4-1 eindstand al op het scorebord via Matt Taylor, Milan Djuric, Joe Bryan en Callum O'Dowda.

Manchester United

Jesse Lingard leidde Manchester United naar de kwartfinales van het tweede bekertoernooi van Engeland. De vleugelspeler nam de volledig productie voor zijn rekening op bezoek bij Swansea: 0-2.

Blind mocht als linksback weer eens negentig minuten meedoen van United-manager José Mourinho. Bij de Welshmen deed Mike van der Hoorn de hele wedstrijd mee en moest Leroy Fer zich tevredenstellen met een invalbeurt.

Luciano Narsingh en reservedoelman Erwin Mulder moesten van Swansea-coach Paul Clement op de bank blijven zitten in het Liberty Stadium.

Vurnon Anita en Jay-Roy Grot konden met Leeds United niet stunten tegen Leicester City (3-1) en invaller Nathan Aké schakelde met diezelfde cijfers Middlesbrough uit met AFC Bournemouth.