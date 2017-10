Wiegman vindt dat Oranje door zege op Noorwegen structureel bij top hoort

"We wilden laten zien dat we ons structureel tussen de top geschaard hebben. En dat hebben we gedaan. Echt heel knap van mijn ploeg", aldus Wiegman na WK-kwalificatieduel in het Noordlease Stadion.

Makkelijk ging het niet voor Oranje. De ploeg van Wiegman maakte pas in blessuretijd de winnende goal, nadat Sari van Veenendaal in de 64e minuut een strafschop van de Noorse verdedigster Maren Mjelde had gestopt.

"Sari was fantastisch. Het had zomaar anders kunnen aflopen", besefte de bondscoach. "Maar bij vlagen heb ik behoorlijk goed spel van onze kant gezien. Noorwegen is een sterke en stugge tegenstander en die hebben we grote delen van delen van de wedstrijd onder druk gezet. We bleven zoeken naar de goal en dat betaalde zich op het laatst gelukkig uit."

FIFA-gala

De wedstrijd tegen de Noren was bijzonder voor Wiegman, omdat ze maandagavond bij het FIFA-gala in Londen werd verkozen tot de beste coach van de wereld. Daarnaast kreeg Lieke Martens de prijs voor de beste speelster.

"Dat zorgde voor afleiding", vertelde Wiegman. "Natuurlijk waren we ermee bezig, we wisten ook dat we allebei een goede kans maakten op de prijs. En ook al konden we door deze wedstrijd niet in Londen zijn, het was alsnog fantastisch dat Marco van Basten de prijs kwam uitreiken."

"Maar eenmaal op het veld was niemand meer met de prijzen bezig", vervolgde Wiegman. "Zo volwassen is deze ploeg, en zeker Lieke. We waren voor 100 procent gefocust en daarom hebben we hier gewonnen."

Door de zege ligt Nederland op schema voor plaatsing voor het WK 2019 in Frankrijk. Oranje moet eerste worden in een groep met ook het op papier zwakkere Slowakije, Ierland en Noord-Ierland. Alleen de nummer één gaat rechtstreeks naar het WK en de vier beste nummers twee van alle groepen strijden in play-offs om één ticket voor Frankrijk.