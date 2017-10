Oranjevrouwen openen WK-kwalificatie met late zege op Noorwegen

Vivianne Miedema nam pas in de blessuretijd van de tweede helft het winnende doelpunt voor haar rekening. Een voorzet van de spits van Arsenal belandde pardoes achter doelvrouw Ingrid Hjelmseth.

Nederland had nog wel het geluk dat Noorwegen in de 63e minuut een strafschop miste. Keepster Sari van Veenendaal stopte de inzet van Maren Mjelde.

Oranje en Noorwegen gaan normaal gesproken uitmaken wie er eerste wordt in groep 3, waarvan ook Ierland, Slowakije en Noord-Ierland deel uitmaken. Ierland won eerder op dinsdag met 0-2 van Slowakije door een doelpunt van Denise O'Sullivan en een eigen goal van Jana Vojtekova.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket voor het eindtoernooi dat in Frankrijk wordt gehouden.

Favoriet

Vier maanden geleden stonden Nederland en Noorwegen ook al tegenover elkaar in de openingswedstrijd van het EK. Destijds won Oranje (1-0), maar waren de Noorsen de favoriet. Door de Europese titel was dat nu anders.

Het EK-succes van Nederland zorgde er ook voor dat het Noordlease Stadion dinsdag uitverkocht was, maar het publiek werd vooral in het eerst halfuur niet vermaakt. Ondanks een overwicht kwam Oranje niet verder dan een afstandsschot van Miedema en een mislukte voorzet van de maandag tot wereldvoetbalster van het jaar uitgeroepen Lieke Martens, die op de bovenkant van de lat eindigde.

Bij Noorwegen was het gemis van sterspeelster Ada Herberberg zichtbaar. De ploeg van bondscoach Martin Sjögren kwam voor rust niet verder dan een kopballetje van Kristine Minde.

Pas aan het eind van de eerste helft drong Nederland echt aan. Shanice van de Sanden snelde langs haar tegenstander, waarna ze neerging en tevergeefs op een strafschop hoopte. Niet veel later mocht Jackie Groenen vrij uithalen, maar haar schot miste kracht waardoor het halverwege nog 0-0 was in Groningen.

Tempo

Gelijk na rust gooide Oranje het tempo wat omhoog en dat resulteerde al snel in een grote kans voor Miedema. De aanvalsleidster kreeg de bal op maat van Van de Sanden, maar zag haar poging ook al op de bovenkant van de lat verdwijnen.

Nederland had de touwtjes stevig in handen, maar ontsnapte halverwege de tweede helft aan een achterstand. Na een domme handsbal van Van de Sanden mocht Mjelde vanaf elf meter aanleggen, maar haar inzet was te slap waardoor Van Veenendaal redding kon brengen.

In het vervolg was het gewoon Oranje wat de klok sloeg. Toch leek een overwinning er niet meer in te zitten, ook omdat een poging van Miedema werd geblokt door een Noorse verdedigster en Martens van grote afstand op een haar na het vijandelijke doel miste.

Toch kwam het allemaal nog goed voor Nederland. Miedema zette in de allerlaatste minuut de bal voor op Groenen, maar doordat die er van af bleef was Hjelmseth verrast en kon er alsnog een feestje worden gevierd in Groningen.