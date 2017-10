Buffon (39) beëindigt na dit seizoen imposante keepersloopbaan

"Dit is mijn laatste seizoen en ik sta achter de keuzes die ik maak", verzekerde Buffon voor de camera van Sky Italia. "Het zal niet veel veranderen aan alles wat ik tot nu toe heb bereikt als ik nog een jaar of twee jaar doorga."

Enkele maanden geleden liet de legendarische keeper al doorschemeren dat het einde van zijn carrière nadert. "Je kunt wel met 99,9 procent zekerheid stellen dat dit mijn laatste seizoen wordt", liet hij destijds optekenen.

Buffon werd maandag nog tot beste keeper van de wereld uitgeroepen bij het FIFA's Best-gala. De sluitpost, die over drie maanden zijn veertigste verjaardag viert, beschikt over een verbintenis tot eind juni bij zijn club Juventus.

Daardoor neemt hij komende zomer hoogstwaarschijnlijk afscheid tijdens het WK in Rusland, waarvoor Italië zich eerst nog wel moet plaatsen via de play-offs. De ervaren doelman is met 173 duels recordinternational en geldt nog altijd eerste keus onder bondscoach Gian Piero Ventura.

Super Cup

Mocht Juventus dit seizoen echter de Champions League winnen, is Buffon eventueel nog wel bereid zijn carrière nog een paar maanden te verlengen tot de strijd om de Europese Super Cup.

Dan is hij echter wel afhankelijk van de bereidwilligheid van Wojciech Szczesny, die nu nog tweede keeper is bij Juventus. "Maar gezien zijn kwaliteiten is het normaal dat ik volgend seizoen weg ben", aldus Buffon.

Buffon debuteerde in november 1995, op 17-jarige leeftijd, in het eerste elftal van Parma. In de zomer van 2001 maakte hij de overstap naar Juventus, waarvoor hij sindsdien meer dan zeshonderd officiële wedstrijden speelde.

