Oranjevrouwen met Van der Most en Janssen tegen Noorwegen

Rechtsback Van der Most en linksback Janssen zijn de enige twee spelers die bijna drie maanden geleden niet namens Nederland aan de aftrap verschenen in de met 4-2 gewonnen EK-finale in Enschede tegen Denemarken.

Van der Most vervangt de met een hamstringblessure kampende Desiree van Lunteren, terwijl Janssen de plek inneemt van Kika van Es, die al een tijdje met een pijnlijke knie kampt.

Bondscoach Sarina Wiegman, op het FIFA-gala uitgeroepen tot 's werelds beste coach van dit jaar in het vrouwenvoetbal, kiest verder dus voor de gebruikelijke namen. Links voorin staat Lieke Martens, die zich sinds maandag de beste voetbalster ter wereld mag noemen.

Bij Noorwegen ontbreekt de grootste ster, Ada Hegerberg. De aanvalster van Olympique Lyon heeft uit onvrede over het beleid van de Noorse bond bedankt voor de nationale ploeg.

Hegerberg

De wedstrijd in het uitverkochte Noordlease Stadion begint om 19.00 uur en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechtster Jana Adamkova.

Noorwegen is de eerste tegenstander van Oranje in de jacht op een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk. Ierland, Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere landen in groep 3.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van der Most, Dekker, Van der Gragt, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Noorwegen: Hjelmseth; Wold, Mjelde, Thorisdottir, Thorsnes; Graham Hansen, Schjelderup, Reiten, Spord, Minde; Herlovsen.

