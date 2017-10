Van Bronckhorst stelt dat winst tegen Swift enige is wat telt voor Feyenoord

"Zeker in de fase waarin we zitten is winst het enige wat telt. Verlies is het ergste wat er is. Je wilt dat niet. Hoe sneller er een wedstrijd komt, hoe sneller ook de kans om weer wedstrijden te gaan winnen. Winnen geeft energie en verliezen kost energie", aldus Van Bronckhorst voor de camera van Feyenoord TV.

Van de laatste negen officiƫle duels won Feyenoord er slechts twee. De Rotterdammers staan daardoor stijf onderaan in hun Champions League-poule en hebben in de competitie inmiddels al acht punten achterstand op koploper PSV.

Van Bronckhorst vindt zijn spelers momenteel dan ook niet in de positie om neerbuigend te doen over Swift. "We hebben ze hetzelfde geanalyseerd als alle andere ploegen waar we tegen spelen. Natuurlijk konden we ze wat minder volgen, omdat ze niet op tv komen, maar we hebben wel een aantal wedstrijden van ze bekeken. Het wordt een wedstrijd die wij moeten winnen en dat gaan we ook doen."

Toch heeft Van Bronckhorst het nodige respect voor Swift. "Het is een Hoofdklasser die Vitesse heeft verslagen. Natuurlijk gebeurde dat onder heel andere omstandigheden. Ze speelden daar op een heel slecht kunstgrasveld. Alles was in het voordeel van Swift. Ik denk wel dat het de grootste verrassing in de vorige ronde was."

Ajax

Van Bronckhorst heeft naar eigen zeggen de teleurstelling van de wedstrijd tegen Ajax nog niet helemaal uit zijn hoofd kunnen zetten. "Wat ik heb meegenomen is dat we de eerste helft heel slecht speelden. Veel balverlies, veel slordigheden... Dat kan eigenlijk niet op dit niveau."

Van Bronckhorst is wel opgelucht dat hij er geen nieuwe blessuregevallen bij heeft gekregen. "Iedereen is heel gebleven. We hebben niet meer jongens die zijn afgevallen. Ik hoop dat we binnenkort zelfs weer een aantal jongens kunnen verwelkomen."

De kans is groot dat dat in elk geval Sven van Beek is. De verdediger moest de wedstrijd tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan vanwege een heupblessure. "Hij heeft de laatste dagen wat meer progressie gemaakt. Sneller dan de dagen ervoor. We zullen kijken wanneer hij weer speelklaar kan zijn. Ik verwacht geen langdurige afwezigheid", besloot Van Bronckhorst.

