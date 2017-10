Johnsen debuteert in Ajax-selectie voor bekerduel met De Dijk

Ajax-trainer Marcel Keizer geeft tegen de Amsterdamse amateurclub rust aan aanvoerder Joël Veltman en linksbuiten Amin Younes. Wisselspelers Mitchell Dijks en Benjamin van Leer ontbreken wegens blessures.

Mateo Cassierra zit wel bij de selectie. De Colombiaanse spits speelt doorgaans voor Jong Ajax. Verder neemt Keizer ook Carel Eiting en Deyovaisio Zeefuik mee naar het Kras Stadion van Volendam, waar het duel tussen de Amsterdamse clubs gespeeld wordt.

Johnsen werd afgelopen zomer door Ajax overgenomen van sc Heerenveen. De Noorse vleugelspits maakte dit seizoen drie doelpunten in acht duels voor Jong Ajax in de Jupiler League. "Jongens die het goed doen bij Jong Ajax krijgen altijd een kans bij Ajax", zegt Keizer tegen Ajax TV.

"We zullen niet in dezelfde opstelling spelen als tegen Feyenoord. Maar er zullen ook spelers zijn die tegen Feyenoord speelden en nu ook weer zullen meedoen. We onderschatten helemaal niemand."

Tweede Divisie

De Dijk staat na negen duels op de elfde plek in de Tweede Divisie. De club uit Amsterdam-Noord was in de vorige ronde van de beker te sterk voor HHC Hardenberg (2-1). Ajax schakelde amateurclub Scheveningen uit (1-5).

Het duel in Volendam begint woensdag om 18.30 uur.

