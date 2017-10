Koster krijgt dinsdag officieel afscheid voor duel Oranjevrouwen

De inmiddels 36-jarige Koster speelde op 23 november 2013 bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (7-0 zege) haar laatste van 139 interlands (zeven goals).

De geboren Haagse debuteerde in augustus 1997 in een vriendschappelijk duel met Zwitserland als 16-jarige voor Oranje. Tussen 2005 en 2007 kwam ze niet in actie voor de nationale ploeg na een meningsverschil met de toenmalige bondscoach Vera Pauw.

De oud-speelster van SVA Assendelft, Ter Leede, AZ, het Amerikaanse Sky Blue FC, Telstar en Ajax was 67 keer aanvoerder van het Nederlands elftal, waarmee ze in 2009 tot de halve finales reikte op het EK. Vier jaar later strandde ze met Oranje in de groepsfase van het Europees kampioenschap.

Koster speelde na het einde van haar interlandloopbaan de afgelopen seizoen nog wel voor Ajax. Ze besloot in april helemaal te stoppen met voetballen.

De Oranjevrouwen beginnen dinsdagavond om 19.00 uur aan hun WK-kwalificatieduel met Noorwegen.

