Verbeek kan pas bij FC Twente aan de slag als club regeling treft met Hake

Verbeek wil pas aan de slag gaan bij FC Twente als de club een regeling heeft getroffen met zijn voorganger René Hake.

"Beide partijen mogen wel voorwerk verrichten, maar kunnen pas concreet worden op het moment dat de club een akkoord heeft over een nieuwe functie of een afkoopsom met de oude trainer. Dat zijn de regels", aldus Verbeek dinsdag in Tubantia.

FC Twente bevestigt tegenover NUsport dat de club zich aan afspraken met belangenvereniging voor trainers CBV houdt. "Eerst moet er een akkoord zijn met René Hake en zijn management alvorens er van een eventueel akkoord met Gertjan Verbeek sprake kan zijn."

Verbeek is momenteel de enige kandidaat waarmee Twente in gesprek is over de functie, meldt een persvoorlichter van Twente. "We zijn op dit moment met alle partijen in gesprek, waarbij we handelen volgens de regels. Dit dient, mede gezien de financiële positie van de club, zorgvuldig te gebeuren."

Andere rol

Hake werd vorige week woensdag bij Twente ontheven uit zijn functie wegens teleurstellende resultaten. De club meldde dat de 45-jarige trainer in een andere rol aan de club verbonden blijft. Tot op heden is daar nog geen overeenstemming over bereikt.

Volgens Tubantia heeft Hake "nog niets gehoord van Twente en is het maar de vraag of hij uiteindelijk akkoord gaat met een nieuwe taak. En of er überhaupt straks wel een baan is voor hem binnen de organisatie."

Mogelijk moet het financieel geplaagde Twente het nog ruim anderhalf jaar durende contract afkopen. "De club zal dit financieel moeten kunnen verantwoorden'', zegt Verbeek. "En de gevolgen zullen ze nu in kaart gaan brengen."

Afwachten

Daardoor moet Verbeek afwachten voordat hij in Enschede aan de slag kan. Daar heeft de 55-jarige coach, die eerder dit seizoen ontslagen werd bij Tweede Bundesliga-club VfL Bochum, geen bezwaar tegen. "Het is niet zo dat ik per se deze week of volgende week gepresenteerd wil worden."

Hoewel hij enkele goede gesprekken achter de rug heeft met het bestuur van Twente, is het volgens de oud-trainer van onder meer Feyenoord, sc Heerenveen, Heracles Almelo en AZ allerminst zeker dat hij daadwerkelijk bij de club aan de slag gaat.

"We moeten afwachten of we wel tot een akkoord komen. Beide partijen hebben de hoofdlijnen besproken, en nu gaat het erom of we het over de details eens kunnen worden."

Na negen duels bezet Twente de twaalfde plek in de Eredivisie, met drie punten meer dan hekkensluiter Roda JC. Vrijdag speelt de club thuis tegen Excelsior. Dinsdagavond speelt Twente in de tweede ronde van de KNVB-beker tegen FC Eindhoven. Bij die wedstrijd zit voormalig assistent Marino Pusic op de bank als eindverantwoordelijke.

