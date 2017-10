Oud-speler Unsworth interim-trainer Everton na ontslag Koeman

Everton bevestigt de tijdelijke aanstelling van Unsworth dinsdagochtend in een korte verklaring op de site van de club. De 'Toffees' melden niet hoe lang de 44-jarige Unsworth voor de groep zal staan.

De oud-verdediger, die tussen 1992 en 1997 en tussen 1998 en 2004 uitkwam voor Everton, is sinds 2014 trainer van het onder-23 team van de club uit Liverpool. Hij was in 2016 al interim-trainer bij één Premier League-wedstrijd na het ontslag van Roberto Martinez.

Koeman moest na zestien maanden vertrekken bij Everton vanwege de slechte resultaten. Ook assistent-trainers Erwin Koeman en Patrick Lodewijks werden ontslagen.

De nummer zeven van vorig seizoen in de Premier League staat op een teleurstellende achttiende plaats in de competitie en pakte in de groepsfase van de Europa League pas één punt. Zondag werd thuis met liefst 2-5 verloren van Arsenal.

Tuchel

Volgens The Guardian zou Unsworth ook een kandidaat zijn om Koeman op permanente basis op te volgen.

Andere namen die in de Engelse media genoemd worden zijn voormalig Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel, de recent bij Bayern München ontslagen Carlo Ancelotti, Burnley-manager Sean Dyche, Watford-manager Marco Silva en David Moyes (ex-Everton).

Everton neemt het woensdagavond vanaf 20.45 uur op Stamford Bridge op tegen Chelsea in de achtste finales van de League Cup, die inmiddels officieel de Carabao Cup heet.

