Koeman bedankt bestuur en fans Everton in eerste reactie na ontslag

"Ik wil de spelers en staf bedanken voor hun werk en betrokkenheid tijdens mijn zestien maanden als manager van Everton", meldt Koeman op Twitter.

"Ik wil Bill Kenwright (voorzitter Everton, red.), Farhad Moshiri (grootaandeelhouder, red.) en het bestuur van Everton bedanken voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om deze geweldige club te leiden. De fans bedank ik voor hun gepassioneerde steun."

"Natuurlijk ben ik momenteel teleurgesteld, maar ik wens het team geluk voor de toekomst."

Koeman moest na bijna anderhalf jaar vertrekken bij Everton vanwege de slechte resultaten. Ook assistent-trainers Erwin Koeman en Patrick Lodewijks werden ontslagen.

De nummer zeven van vorig seizoen in de Premier League staat op een teleurstellende achttiende plaats in de competitie en pakte in de groepsfase van de Europa League pas één punt. Zondag werd thuis met liefst 2-5 verloren van Arsenal.

Bondscoach

Direct na het ontslag van Koeman werd de oud-international genoemd als topkandidaat voor de aankomende vacature bij het Nederlands elftal, waar Dick Advocaat na volgende maand in principe stopt als bondscoach.

Koeman heeft in het verleden meerdere malen gezegd dat hij ooit bondscoach van Oranje wil worden en die ambitie herhaalt hij in een dinsdag door Voetbal International gepubliceerd artikel.

"Ik denk dat ik het goed zou kunnen en eigenlijk ook wel dat het nodig is. Als je alles zo bij elkaar optelt, lijkt het onvermijdelijk dat ik het een keer ga worden", zegt Koeman. "Alleen: wanneer weet je nooit. Maar uiteindelijk zou Oranje ook een ideaal vervolg zijn van mijn carrière."

Unsworth

Unsworth zit woensdagavond als eindverantwoordelijke op de bank bij Everton in het League Cup-duel bij Chelsea. De oud-speler van de club volgt op interimbasis Koeman op.

Everton bevestigt de tijdelijke aanstelling van Unsworth dinsdagochtend in een korte verklaring op de site van de club. De 'Toffees' melden niet hoelang de 44-jarige Unsworth voor de groep zal staan.

De oud-verdediger, die tussen 1992 en 2004 in twee verschillende periodes 314 duels speelde voor Everton, is sinds 2014 trainer van het onder-23 team van de club uit Liverpool. Hij was in 2016 al interim-trainer bij één Premier League-wedstrijd na het ontslag van Roberto Martinez.

Tuchel

Volgens The Guardian zou Unsworth ook een kandidaat zijn om Koeman op permanente basis op te volgen.

Andere namen die in de Engelse media genoemd worden zijn voormalig Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel, de recent bij Bayern München ontslagen Carlo Ancelotti, Burnley-manager Sean Dyche, Watford-manager Marco Silva en David Moyes (ex-Everton).

Everton neemt het woensdagavond vanaf 20.45 uur op Stamford Bridge op tegen Chelsea in de achtste finales van de League Cup, die inmiddels officieel de Carabao Cup heet.

