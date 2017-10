Oranjevrouwen met KNVB om tafel voor hogere vergoeding

"We zitten in het eerste stadium van de onderhandelingen met de bond'', zegt Lieke Martens, die deel uitmaakt van de spelersraad, dinsdag in het AD.

"Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Wij willen een betere regeling", vertelt de aanvaller die maandagavond door de FIFA werd uitgeroepen tot beste speelster ter wereld.

"We hebben heel lang voor de eer gespeeld, maar we hebben in de zomer natuurlijk wel wat gepresteerd. Dan mag er ook wat veranderen. Ik vertrouw erop dat het goed komt.''

Twistpunt

De financiën in het vrouwenvoetbal zijn bij meer nationale teams een twistpunt. Denemarken weigerde vrijdag in actie te komen bij een WK-kwalificatieduel met Zweden, omdat de bond in de ogen van de speelsters te lage vergoedingen uitkeert. Bij Noorwegen werden de inkomsten van het vrouwenelftal onlangs juist gelijkgesteld met die van de mannen.

Kort na het EK van afgelopen zomer stelde spelersvakbond FIFPro dat 87 procent van de voetbalsters overwoog haar carrière eerder te beëindigen vanwege de magere financiële vergoedingen. De FA maakte kort daarna bekend dat er in Engeland vanaf volgend seizoen een volledig professionele vrouwencompetitie komt.

Oranje speelt dinsdag in Groningen tegen Noorwegen voor de WK-kwalificatie. De wedstrijd begint om 19.00 uur.