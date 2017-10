Wiegman vindt dat Martens prijs verdiend heeft na topprestatie onder druk

Martens werd maandagavond door de FIFA uitgeroepen tot beste speelster van de wereld, terwijl Wiegman bij de verkiezing van FIFA's Best de prijs van beste trainer in het vrouwenvoetbal kreeg.

"Allereerst heeft Lieke heel veel talent en wil ze elke dag heel hard werken", zegt Wiegman tegen Ons Oranje. "Daarnaast heeft ze op het moment dat het moest - op het EK voor eigen publiek met heel veel druk - zo goed kunnen presteren. Dan verdien je deze prijs."

Martens vindt het op haar beurt terecht dat Wiegman in de prijzen viel op het FIFA-gala. "Ze is gewoon een topcoach. Ze heeft alles perfect geregeld in aanloop naar het EK en tijdens het toernooi. Ze kent alle spelers door en door."

"Ik vind het super dat we allebei een prijs hebben gewonnen", zei Martens. "Heel erg mooi dat ik het met het hele team heb kunnen vieren."

Champagne

Martens en Wiegman ontbraken maandagavond bij de awardshow in Londen, waarbij Cristiano Ronaldo voor de vijfde keer werd uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Dinsdagavond speelt Oranje in Groningen tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie.

In het spelershotel in Groningen keek de selectie gezamenlijk op televisie naar de prijsuitreiking. Toen bekend werd gemaakt dat Martens de prijs had gewonnen, werd de champagne ontkurkt. Vanwege de belangrijke wedstrijd van dinsdag hielden de speelsters van Oranje het op alcoholvrije Jip en Janneke-bubbels.

Van Basten

Martens kreeg de prijs eerder op de dag al uit handen van oud-topvoetballer en voormalig bondscoach Marco van Basten. Het filmpje waarop ze in de Oranje-kleedkamer luidkeels werd toegezongen door ploeggenoten werd tijdens de awardceremonie in Londen vertoond.

Martens was compleet verrast toen Van Basten in de kleedkamer opdook. "Ik weet ook niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen dat ik niks in de gaten had. Ik liep het kleedlokaal binnen en toen zat het hele team daar en ook Van Basten. Hij is gewoon een 'hero' en had hele mooie woorden voor me."

"Ik was er graag bij geweest in Londen, maar dan wel als het op een andere dag geweest. Tegen Noorwegen spelen we de belangrijkste wedstrijd in de WK-kwalificatie, dat is nog belangrijker."

De wedstrijd tussen Oranje en Noorwegen begint dinsdag om 19.00 uur in Groningen. Het is voor Oranje de eerste wedstrijd in de WK-kwalificatie, Noorwegen heeft al twee duels gespeeld en won die allebei.

