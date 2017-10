Robben kiest voor Ronaldo, Advocaat stemt op Messi bij FIFA's Best

Bij de verkiezing van FIFA's Best worden stemmen van aanvoerders van de nationale ploegen, bondscoaches en sportjournalisten bij elkaar opgeteld. Ronaldo won met 43,16 procent van de stemmen.

Lionel Messi werd op gepaste afstand (19,25 procent) tweede en de nummer drie Neymar kreeg 6,97 procent van de stemmen.

Arjen Robben was een van de vele aanvoerders die op Ronaldo stemden. De aanvaller die vorige maand tegen Zweden afscheid nam als international had een complete top drie van Real Madrid, met verder Sergio Ramos en Marcelo.

Bondscoach Dick Advocaat zette Messi op één gevolgd door Ronaldo en Neymar. De Telegraaf-journalist Jaap de Groot koos voor Ronaldo, Gianluigi Buffon en Messi. Juventus-doelman Buffon eindigde met 6,82 procent van de stemmen net buiten de top drie.

Vorig jaar werd Ronaldo door de FIFA ook al uitgeroepen tot beste speler ter wereld. Zijn marge op eeuwige rivaal Messi was toen een stuk minder groot: 34,54 om 26,42 procent. Het is de tweede keer dat de FIFA de verkiezing van Voetballer van het Jaar op deze manier apart van het Franse magazine France Football organiseert.

Martens

Lieke Martens kreeg bij de verkiezing van beste speelster 21,72 procent van de stemmen. De aanvaller van Oranje en Barcelona bleef de Amerikaanse Carli Lloyd (16,28 procent) en de Venezolaanse Deyna Castellanos (11,69) voor. Vivianne Miedema werd zesde met 6,28 procent van de stemmen.

Bij de verkiezing van beste trainer in het vrouwenvoetbal won Sarina Wiegman met overweldigende meerderheid. De bondscoach van Oranje kreeg 36,24 procent van de stemmen. De Deense bondscoach Nils Nielsen werd tweede met 12,64 procent en Gérard Precheur van Olympique Lyon eindigde met 9,37 procent op de derde plek.

Martens en Wiegman waren maandag niet aanwezig bij de awardceremonie in Londen. Ze spelen dinsdagavond in Groningen tegen Noorwegen voor de WK-kwalificatie. De wedstrijd in het Noordlease Stadion begint om 19.00 uur.