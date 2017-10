Lieke Martens op FIFA-gala uitgeroepen tot beste speelster ter wereld

Beide vrouwen ontbraken maandagavond bij de prijsuitreiking in Londen van FIFA's Best. Ze bereiden zich met Oranje voor op de WK-kwalificatie-interland tegen Noorwegen, dinsdag in Groningen.

Bij de verkiezing kreeg Martens de voorkeur boven de Venezolaanse Deyna Castellanos en Carli Lloyd, de Amerikaanse die de prijs vorig jaar won.

"Gewoon ongelooflijk, zoiets moois, daar werk je heel erg hard voor en dan word je zo beloond en nog samen ook", reageerde Martens via de KNVB. "Maar deze prijs had ik nooit gewonnen zonder alle toppers van dit team. 2017 is een jaar dat we nooit meer zullen vergeten, Sarina en ik niet, maar ik denk allemaal niet."

Beste van Europa

Met drie doelpunten had Martens een belangrijk aandeel in de EK-titel van Oranje. De 24-jarige linksbuiten was trefzeker tegen België, Zweden en in de finale tegen Denemarken.

Martens, die afgelopen zomer het Zweedse Rosengard verruilde voor FC Barcelona, werd ook al uitgeroepen tot beste speelster van het EK. In augustus kreeg ze bovendien de prijs voor beste speelster van Europa.

Wiegman

De 47-jarige Wiegman had concurrentie van de Deense vrouwencoach Nils Nielsen en de Fransman Gérard Precheur, die met Olympique Lyon de Champions League won.

In Londen maakte Ruud Gullit de uitverkiezing van zijn landgenote bekend. Op een filmpje was vervolgens te zien hoe een andere Nederlandse voetbalgrootheid, Marco van Basten, eerder op de dag de Award al aan Wiegman had uitgereikt.

"Wat een eer en wat een fantastisch moment", zei Wiegman. "Dit is een prachtige erkenning na het Europese kampioenschap van afgelopen zomer. Maar dit was uiteraard nooit gelukt zonder alle speelsters en een geweldige staf. We hebben het echt met zijn allen gedaan. Daarnaast wil ik heel graag mijn ouders, man en twee kinderen bedanken voor alle steun die ik altijd van ze krijg."

De prijs ging vorig jaar naar de Duitse Sylvia Neid, bondscoach van de Duitse ploeg die in Rio de Janeiro de Olympische titel won.