Lens met Besiktas thuis niet voorbij Elia's Basaksehir

Het was al de vijfde keer dit seizoen dat Besiktas niet tot winst kwam. De formatie uit Istanbul wist in negen duels pas vier keer te winnen en staat pas zevende. Basaksehir is vijfde.

De thuisploeg moest het stellen zonder Ryan Babel, die een schorsing uitzat. Lens stond wel in de basis, maar werd na een uur spelen gewisseld. Elia werd aan de andere kant enkele minuten later naar de kant gehaald.

De treffers vielen pas in de slotfase. Kerim Frei leek Basaksehir in de 89e minuut de winst te bezorgen, maar door een treffer van Dusko Tosic hield Besiktas alsnog een punt over aan het duel.

Koploper Galatasaray kwam zondag niet verder dan 0-0 tegen Fenerbahçe, waar Vincent Janssen aan de aftrap stond. De ploeg heeft desondanks zes punten voorsprong op nummer twee Göztepe.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig