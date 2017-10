Directeur Dortmund noemt discussie over positie Bosz 'lachwekkend'

"De discussie over Bosz is schizofreen", zegt Zorc maandag in de Duitse krant Bild. "Het is lachwekkend dat we de positie van de trainer bekritiseren terwijl we bovenaan staan in de Bundesliga."

De prestaties van Dortmund en Bosz zijn afgelopen week niet meer zo goed als in het begin van het seizoen. Vorige week stond de club uit het Ruhrgebied nog vijf punten voor op achtervolger Bayern München maar na puntverlies tegen RB Leipzig (2-3) en Eintracht Frankfurt (2-2) staat Dortmund alleen nog op doelsaldo bovenaan.

Ook algemeen directeur Hans-Joachim Watzke is van mening dat er geen nood aan de man is. "Het spel tegen Leipzig en Frankfurt was spectaculair. Daarvoor komen de toeschouwers naar het stadion", aldus Watzke in de West Allgemeine Zeitung

"Wanneer je het enthousiasme van de fans op de tribunes hebt gezien tijdens die wedstrijden, is het duidelijk dat er binnen de club een compleet andere stemming heerst. Daar hoor je in de berichtgeving verder niets over. Dat is ziek."

Uitschakeling

In tegenstelling tot de competitie zijn de prestaties van Bosz en Dortmund in de Champions League al vanaf het begin van het seizoen slecht. Zowel uit tegen Tottenham Hotspur als thuis tegen Real Madrid werd met 3-1 verloren. Nadat er ook niet gewonnen werd van APOEL Nicosia op Cyprus (1-1), dreigt er uitschakeling in het miljoenenbal.

Volgens Watzke heeft de Champions League echter niet de prioriteit. "We hadden er graag beter voorgestaan. Dat lijkt me duidelijk", geeft hij toe.

"Maar onze primaire focus ligt bij de competitie waarin we ons voor volgend jaar opnieuw willen verzekeren van deelname aan de Champions League. De eerste plaats brengt verwachtingen met zich mee die wij nu niet waarmaken. We moeten gewoon realistisch zijn en ons niet van ons stuk laten brengen. We zijn heel goed op weg."

De volgende wedstrijd van Bosz en Dortmund is woensdag in de DFB-Pokal tegen FC Magdeburg, dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland. Zaterdag volgt de competitiewedstrijd uit tegen Hannover 96.

