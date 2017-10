Dost vindt dat hij met hattrick heeft aangetoond dat hij het nog steeds kan

"Ik heb een tijdje niet gescoord en er waren daarom mensen die zeiden dat Bas Dost geen doelpunten meer kon maken. Met deze drie doelpunten heb ik echter aangetoond dat ik het nog steeds kan", zei de breed glimlachende Dost na afloop van het duel.

Het waren voor de Oranje-international zijn eerste doelpunten sinds 8 september, toen hij het net vond in de wedstrijd tegen Feirense. Dost moest het de afgelopen weken dan ook geregeld ontgelden in de Portugese media.

"Ik ben hier erg blij mee. Het was even geleden en dan is het lekker om weer tot scoren te komen. Het was wel weer tijd. Mijn tweede doelpunt van de drie was het beste", doelde de geboren Coevordenaar op de kopbal waamee hij verantwoordelijk was voor de 2-0.

Sporting won uiteindelijk met 5-1 van Chaves, waardoor de ploeg van trainer Jorge Jesus naar de tweede plaats in de Liga NOS steeg met twee punten achterstand op koploper FC Porto.

"We hebben goed gespeeld, we hebben laten zien wat we kunnen en doen weer volop mee in de titelstrijd", besloot een tevreden Dost.

Memphis

Memphis Depay was zondag namens Olympique Lyon drie keer trefzeker in de competitiewedstrijd tegen ES Troyes. De aanvaller kreeg net als Dost de voorbije tijd de nodige kritiek te verduren, maar hij ziet zijn hattrick niet als een soort revanche op de buitenwacht.

"Daar besteed ik totaal geen aandacht aan. Ik lees niet wat ze over me zeggen in Frankrijk", aldus Memphis.

De buitenspeler stelt dat hij zichzelf steeds meer op zijn gemak voelt in Lyon. "Men verwacht veel van mij. Ik moet mijn plaats in het team verdienen. Ik had nog een keer meer kunnen scoren, maar drie goals is ook al heel goed. Het is mijn eerste hattrick voor Lyon, ik ben erg gelukkig vanavond."

Lyon trakteerde Troyes op een 0-5 nederlaag en klom naar de vierde plek in de Ligue 1. De achterstand van de equipe van coach Bruno Genesio op koploper Paris Saint-Germain bedraagt nog altijd wel zeven punten.