De Ligt ziet spelers Ajax meer voor elkaar knokken dan aan begin seizoen

"We hebben een omslag gemaakt na de nederlaag een paar weken terug tegen Vitesse", zegt De Ligt, die zondag met Ajax Feyenoord met 1-4 versloeg, tegen NU.nl. "We spelen met meer vertrouwen, vechten voor elkaar en dan zie je dat we stappen zetten."

"Dat je voor elkaar vecht in het veld zou normaal moeten zijn. Maar wij hebben een team dat het vooral van het voetbal moet hebben en dan is het verleidelijk om een keer een balletje te verliezen. Dat mag niet en gebeurt ook niet meer."

De zege in De Kuip was al de derde ruime overwinning op rij voor Ajax, dat eerder sc Heerenveen en Sparta met 4-0 versloeg. Voor de 18-jarige De Ligt kwam er zo een mooi einde aan zijn eerste Klassieker ooit in Rotterdam. "Dit was anders dan een gewone uitwedstrijd. Maar het gejoel richting ons en het gejuich voor de tegenstander motiveerden me alleen maar. Uiteindelijk hebben we De Kuip zelfs stil gekregen. Mooier kan niet."

Strafschop

Toch had de tweevoudig Oranje-international het bij vlagen moeilijk in zijn eerste Klassieker als basisspeler. Bij een 0-1 voorsprong veroorzaakte hij een strafschop, die werd gemist door Nicolai Jörgensen, en daarna leidde hij met balverlies de 1-1 van Jens Toornstra in.

"Ridgeciano Haps liep tegen m'n knie aan. Ik weet niet zo goed wat ik anders had moeten doen. Ik moet het ook nog even goed terugkijken. De scheidsrechter gaf een strafschop en dat mag hij doen. En bij de gelijkmaker wilde ik een lastige bal controleren. Misschien had ik hem beter kunnen laten gaan."

"Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. Feyenoord bleef aandringen en daardoor konden we het goed uitspelen tot een 1-4 zege. Dat geeft nog meer vertrouwen richting de komende wedstrijden. We blijven jagen op PSV."