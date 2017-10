Boëtius schaamt zich voor harde nederlaag in Klassieker tegen Ajax

"Ik snap dat ze dat zongen en ik schaamde me ook kapot", aldus Boëtius. "En dat doe ik nog steeds. Het is weer een hap uit een zure appel."

Overigens stond Boëtius in die laatste minuten niet op het veld in De Kuip. De linksbuiten, die zijn stempel niet kon drukken op zijn eerste Klassieker in ruim twee jaar, werd tien minuten na rust al gewisseld door trainer Giovanni van Bronckhorst.

"Ik ben absoluut niet tevreden over mijn spel. Het was niet goed vandaag en de afgelopen weken was het ook minder dan in de eerste weken van het seizoen", erkent de 23-jarige Boëtius, die daar geen verklaring voor heeft.

"Het heeft in ieder geval niet met de Champions League en het drukke programma te maken. Althans, zo voel ik dat niet. Ik voel me fysiek goed, maar het komt er niet uit."

Acht punten

Boëtius vindt het ook moeilijk om een oorzaak te noemen voor de slechte resultaten van de regerend landskampioen, die in een maand tijd alleen van AZ wist te winnen. Van de laatste negen duels won Feyenoord er slechts twee.

"Ik weet even niet hoe we het kunnen omdraaien. Iedereen zal bij zichzelf te rade moeten gaan. En dat ga ik ook doen. Al moeten we ook niet vergeten dat we tegen Ajax na een uur spelen zomaar op voorsprong hadden kunnen komen. We misten twee, drie goede kansen. Pas in de slotfase, toen we risico in ons spel moesten leggen, liep Ajax uit."

Door de nederlaag is het gat tussen Feyenoord en koploper PSV, die met 3-0 won van Heracles Almelo, opgelopen tot liefst acht punten. "Dat gat is veel te groot", vindt Boëtius. "Gelukkig zitten we nog redelijk aan het begin van de competitie, maar dit wil je niet. Of het nog te overbruggen is? We zullen zien."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie