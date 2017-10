Koeman zag verloren duel met Arsenal niet als laatste strohalm bij Everton

"Vanuit mijn positie zag ik deze wedstrijd niet als laatste strohalm. Ik snap dat de pers en supporters dat wel zo zien. Die bekijken alles negatief", vertelde Koeman bij Ziggo Sport.

Tegen Arsenal kwam Everton nog wel op voorsprong door een goal van Wayne Rooney, maar nog voor de pauze was het gelijk. Nadat Mesut Özil Arsenal vroeg in de tweede helft op 1-2 had gezet, kon de ploeg van Koeman geen vuist meer maken. Zeker niet nadat Idrissa Gueye na ruim een uur spelen met rood uit het veld werd gestuurd.

"Toen was het over", wist Koeman. "Arsenal heeft aanvallend gezien zoveel kwaliteiten, dan spelen ze je kapot. Op dit moment kan mijn elftal daar nog niet mee omgaan."

Logisch

Met slechts acht punten uit negen wedstrijden staat het water Koeman tot aan de lippen. De ploeg uit Liverpool, die ook in de Europa League teleurstellend presteert, staat slechts achttiende van de twintig clubs.

Koeman, wiens naam genoemd wordt als mogelijk nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, heeft wel een verklaring voor de lage klassering. "We hebben al gespeeld tegen de hele top vijf uit de Premier League van vorig seizoen. Dat speelt wel mee. Maar als ze alleen naar de uitslagen kijken, kan het logisch zijn dat ze over andere dingen gaan nadenken."

"We kunnen niets anders doen dan doorgaan en keihard blijven werken. Ik heb nog steeds vertrouwen in deze spelers en in deze groep. Natuurlijk staan we te laag, maar dit is niet de positie waarop we eindigen"

Nijhuis

Voor Koeman was het de tweede nederlaag in vier dagen tijd. Donderdag ging hij met Everton in de Europa League met 1-2 onderuit tegen Olympique Lyon.

Na afloop van dat duel ging de trainer verhaal halen bij scheidsrechter Bas Nijhuis, die op zijn beurt een dag later in het tv-programma Voetbal Inside uit de school klapte door aan te geven waar de discussie over ging. "Hij vond dat ik te weinig blessuretijd had bijgetrokken", verklapte Nijhuis. "Maar ik antwoordde dat ze zelfs niet gescoord zouden hebben als ik nog een kwartier langer had laten doorspelen."

Koeman vindt dat Nijhuis daarbij buiten zijn boekje is getreden. "Om de popiejopie uit te hangen, vertelt hij dingen op tv die helemaal niet gezegd zijn. Dat past niet bij zijn rol als scheidsrechter. Ik zou zeggen: ga terug in je mand en fluit gewoon je wedstrijden. Ik vind dit heel laag."

Als Koeman het vertrouwen behoudt van de clubleiding, dan krijgt hij donderdag al de kans op eerherstel. Dan gaat Everton op bezoek bij Chelsea in de achtste finales van de League Cup.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League