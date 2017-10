Memphis helpt Lyon met hattrick aan comfortabele zege op Troyes

Nadat oud-Ajacied Bertrand Traoré in de 21e minuut de score had geopend, velde Memphis met een loepzuivere hattrick het vonnis over Troyes.

De 23-jarige aanvaller maakte er in de 49e minuut 0-2 van, produceerde in de 66e minuut de 0-3 en was in de zeventigste minuut met een heuse panenka ook nog eens verantwoordelijk voor de 0-4. Mariano Diaz bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 0-5.

Memphis is de eerste Nederlander in de Ligue 1 met een hattrick sinds Kees Kist in 1982. Die deed dat destijds namens Paris Saint-Germain in het duel met FC Mulhouse.

Voor Memphis was het zijn vijfde competitiegoal van het seizoen. De oud-speler van PSV en Manchester United heeft bovendien al drie assists achter zijn naam staan.

Kenny Tete moest in Troyes negentig minuten op de bank blijven zitten. De net als Traoré van Ajax overgekomen rechtsback werd gepasseerd ten faveure van Rafael.

Door de overwinning klom Lyon naar de vierde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt nog altijd wel negen verliespunten. De sterrenformatie van trainer Unai Emery gaat later op zondag op bezoek bij Olympique Marseille.

Sneijder

Het OGC Nice van Wesley Sneijder verloor van RC Strasbourg, dat in de Allianz Riviera verrassend met 1-2 te sterk was.

Sneijder speelde de tweede helft mee bij Nice, maar kon het tij niet keren bij de Zuid-Franse club. Nice, dat in de Europa League in dezelfde groep zit als Vitesse, staat nu veertiende.

