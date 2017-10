Hattricks voor Memphis en Dost, Real Madrid verslaat Eibar

Lyon kwam in de 21e minuut op voorsprong door oud-Ajacied Bertrand Traoré. Daarna velde Memphis met een loepzuivere hattrick het vonnis over Troyes.

De 23-jarige aanvaller maakte er in de 49e minuut 0-2 van, produceerde in de 66e minuut de 0-3 en was in de zeventigste minuut met een heuse panenka ook nog eens verantwoordelijk voor de 0-4. Mariano Diaz bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 0-5.

Memphis is de eerste Nederlander in de Ligue 1 met een hattrick sinds Kees Kist in 1982. Die deed dat destijds namens Paris Saint-Germain in het duel met FC Mulhouse. Hij staat nu op vijf doelpunten. De oud-speler van PSV en Manchester United heeft bovendien al drie assists achter zijn naam staan.

Door de overwinning klom Lyon naar de vierde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt zeven verliespunten. Olympique Marseille hield PSG zondag op 2-2. Neymar moest drie minuten voor tijd naar de kant nadat hij zijn tweede gele kaart had gekregen.

Dost

Dost was tegen Chaves net zo belangrijk. De lange aanvalsleider zorgde in het eerste kwartier met twee doelpunten voor een snelle voorsprong van 2-0. Een kwartier voor tijd bracht hij ook de vijfde treffer van zijn ploeg op zijn naam.

Marcos Acuna was met twee goals eveneens trefzeker voor Sporting. Dost, die ruim een maand geleden voor de laatste keer scoorde in de Portugese competitie, staat nu op zeven doelpunten. Hij produceerde zijn vijfde hattrick in dit kalenderjaar voor de club uit Lissabon.

Sporting bezet de tweede plek, met twee punten minder dan FC Porto, dat met 6-1 won van Paços de Ferreira.

Real Madrid

In Spanje liet Real Madrid de achterstand op FC Barcelona en Valencia niet verder oplopen. Eibar werd in het Santiago Bernabeu eenvoudig met 3-0 verslagen.

Real kreeg bij de openingsgoal de hulp van Paulo Oliveira, die in de achttiende minuut met een kopbal zijn eigen keeper passeerde. Marco Asensio maakte er tien minuten later 2-0 van.

Die stand bleef lang op het scorebord staan. Pas acht minuten voor tijd zette Marcelo op aangeven van Karim Benzema de 3-0 eindstand op het scorebord.

Real Madrid bleef op vijf punten van koploper Barcelona, dat Malaga zaterdag met 2-0 versloeg. Valencia heeft een voorsprong van één punt op de landskampioen van vorig jaar.

Janssen

Vincent Janssen kwam niet tot scoren met Fenerbahçe in de kraker tegen Galatasaray. Het duel in het Türk Telekom Stadion van Galatasaray eindigde in 0-0.

Janssen stond in de basis, maar werd twintig minuten voor tijd gewisseld. De geblesseerde Robin van Persie zat bij Fenerbahçe opnieuw niet bij de selectie.

Galatasaray blijft de ongeslagen koploper in Turkije, met 23 punten uit negen duels. Fenerbahçe heeft acht punten minder en staat daarmee voorlopig slechts zesde.

