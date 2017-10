Van Bronckhorst: 'Nederlaag tegen Ajax komt als mokerslag aan'

"Dit is gewoon een enorme mokerslag", zei Van Bronckhorst bij FOX Sports. "We hadden niet de durf de vrije man te vinden, daardoor kom je niet in de wedstrijd."

Volgens de ex-international speelde zijn hele ploeg het grootste deel van de wedstrijd ondermaats. "Alleen in de tweede helft hadden we een periode waarin we geloof hadden. Na de 1-1 krijgen we zelfs kansen op de 2-1. Dat spel wil je vanaf minuut één zien."

Van Bronckhorst stak de hand voor de royale maar geflatteerde nederlaag voor een groot deel in eigen boezem. "Natuurlijk verwijt ik mezelf dit ook. Misschien heb ik de spelers niet goed voorbereid. Het belangrijkste is dat je in dit soort gevallen naar jezelf blijft kijken."

Door de nederlaag maakt de landskampioen in de strijd om de landstitel even een pas op de plaats. Het verschil met koploper PSV is al acht punten. "Maar ik denk nu niet aan het verschil met PSV. Het begint bij zelf goed spelen en dat was vandaag niet het geval."

Keizer

Ajax-trainer Keizer vond de overwinning van zijn ploeg niet meer dan terecht. "Ik denk dat vier goals redelijk normaal is gezien de kansen die we gehad hebben. De intensiteit was oké voor een Nederlandse wedstrijd. In de rust hadden we ook echt een goed gevoel. Dat merkte ik aan de jongens. We zetten Feyenoord onder druk in eigen huis, creeerden weinig inderdaad, maar na de 0-1 brak het los."

Keizer roemde ook de inbreng van David Neres, die maar liefst drie assists leverde. "David heeft vertrouwen nu. Hij heeft een gesprekje gehad met Wamberto en dat is heel goed gevallen bij hem. Hij is wat opener, heeft vaker een lach op zijn gezicht. Dat is het denk ik."

Keizer beseft dat de discussie over wie volgende week tegen Willem II in de spits moet spelen bij Ajax de komende dagen weer zal losbarsten. Klaas-Jan Huntelaar opende weliswaar de score, maar zijn vervanger Kasper Dolberg maakte in de slotfase twee doelpunten.

"Kasper is niet boos op mij geworden", zei Keizer. "Maar uiteraard wil hij spelen. Kasper is echter ook een reële jongen en weet dat hij onder zijn niveau gespeeld heeft. Nu maken ze allebei goals, dus wordt het wel erg moeilijk weer."

Keizer hoopt dat de ruime zege in De Kuip zijn spelers weer wat extra vertrouwen geeft. "We komen van ver en deze stap is wel heel lekker om vooruit te gaan. Ook voor mij. Ik heb van tevoren gezegd dat met mooi spel winnen mooi zou zijn, maar als het slecht zou zijn dan zou het mij ook een worst wezen."

