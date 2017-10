Veltman vindt overwinning Ajax bij Feyenoord dik verdiend

"Ik vond dat wij de betere ploeg waren", zei Veltman direct na afloop tegen FOX Sports. "Feyenoord kreeg na de 1-1 even hoop, maar toen wij 1-2 maakten, zag je hun koppies gaan hangen. Na de 1-3 was het klaar."

Veltman was vol lof over David Neres, die de assist gaf bij de eerste drie Amsterdamse treffers. "Dat is heerlijk voor hem. Hij is erg belangrijk met die assists. Hij houdt goed het overzicht, dat is heerlijk voor het team."

Voetballend hield het in De Kuip niet over, erkende Veltman. "Mede door het weer werd het meer vechten dan voetballen, dat zag je ook aan de gele kaarten. Het was zeker niet hoogstaand."

El Ahmadi

Karim El Ahmadi vindt dat Feyenoord te slordig met de kansen omsprong. "Dit is toch wel een beetje geflatteerd. Ajax zette ons steeds goed onder druk, maar wij hadden ook een goede fase waarin we gewoon op 2-1 en 3-1 hadden moeten komen."

Na de openingstreffer van Klaas-Jan Huntelaar knokte Feyenoord zich terug. Nicolai Jörgensen miste vervolgens een strafschop, maar door Jens Toornstra kwamen de Rotterdammers alsnog op gelijke hoogte. Feyenoord liet vervolgens enkele flinke kansen liggen, waarna Ajax via Kasper Dolberg (twee) en Siem de Jong naar een toch nog royale overwinning uitliep.

"We doen onszelf tekort", vond El Ahmadi dan ook. "Hier had echt meer ingezeten. Qua uitslag moeten we ons zeker schamen. Zo'n uitslag hoort niet." Hij was het met Veltman eens dat de wedstrijd niet best was. El Ahmadi noemde het spel voor rust zelfs "dramatisch". "Voetballend was het van beide kanten ondermaats."

