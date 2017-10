Kane leidt Spurs langs Liverpool, Koeman verder in problemen bij Everton

Door de overwinning blijft Tottenham in het spoor van koploper Manchester City, dat zaterdag al won. Die ploeg heeft 25 punten, vijf meer dan de Spurs en Manchester United dat op doelsaldo tweede staat. Liverpool staat pas negende.

Kane bezorgde de Spurs op Wembley een droomstart door al na vier minuten de 1-0 binnen te schieten. Na een enorme fout van Dejan Lovren zorgde Son Heung-min voor de 2-0. Mohamed Salah deed vlak voor rust nog iets terug voor Liverpool, maar via Dele Alli liepen de Spurs nog voor de thee uit naar 3-1.

Tien minuten na rust zorgde Kane voor de beslissing. De spits schoot raak nadat een schot van oud-Ajacied Jan Vertonghen van de lijn was gehaald. De Belg vormde een driemansdefensie met nog twee ex-Ajacieden: Toby Alderweireld en Davinson Sanchez. Ook Christian Eriksen stond in de basis. Georginio Wijnaldum zat wegens een blessure niet bij de selectie van Liverpool.

Koeman

Door de nederlaag tegen Arsenal komt de positie van Koeman verder onder druk te staan. Everton leed al voor de zevende keer in negen competitiewedstrijden puntenverlies en bezet met slechts acht punten de achttiende plaats op de ranglijst. Arsenal staat met zestien punten vijfde.

De 'Toffees' kwamen na twaalf minuten wel op voorsprong dankzij een doelpunt van Wayne Rooney. Vijf minuten voor rust kwam Arsenal op gelijke hoogte via een treffer van Nacho Monreal. Mesut Özil bracht de 'Gunners' vroeg in de tweede helft op voorsprong door raak te koppen uit een voorzet van Alexis Sanchez.

Vervolgens moest Everton, waar Davy Klaassen de hele wedstrijd op de bank bleef, ook nog met tien man verder vanwege een tweede gele kaart voor Idrissa Gueye. Arsenal profiteerde snel van de overtalsituatie, want een kwartier voor tijd breidde Alexandre Lacazette de marge verder uit namens Arsenal.

In de slotfase vielen er nog drie treffers. Aaron Ramsey zorgde na een mooie combinatie voor de 1-4, Oumar Niasse maakte na een blunder in de verdediging van de bezoekers voor het tweede doelpunt van Everton en Sanchez bepaalde ver in blessuretijd met een lage schuiver de eindstand.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League

Strootman

In de Serie A deed Kevin Strootman goede zaken met AS Roma. De Romeinen zegevierden met 0-1 op bezoek bij Torino. Aleksandar Kolarov zorgde pas twintig minuten voor tijd voor de bevrijdende treffer.

Strootman speelde de hele wedstrijd bij AS Roma, net als oud-PSV'er Hector Moreno. Rick Karsdorp kreeg opnieuw geen speeltijd van trainer Eusebio Di Francesco.

AS Roma bezet momenteel de vijfde plek in de Serie A met achttien punten uit acht wedstrijden. De achterstand op koploper Napoli is zeven punten, maar de ploeg uit Napels heeft wel een duel meer gespeeld.

Juventus

Juventus handhaaft zich op de derde plaats van de Serie A. De regerend kampioen boekte een klinkende 2-6 uitzege op Udinese, waar Bram Nuytinck de hele wedstrijd meespeelde. Bij Juventus was Sami Khedira de grote man. De Duitser scoorde een hattrick.

Al na 26 minuten moest Juventus met tien man verder. Aanvaller Mario Mandzukic kreeg wegens spelbederf en aanmerkingen op de leiding kort na elkaar twee keer geel. Desondanks wisten de bezoekers ondanks de numerieke minderheid de winst met ruime cijfers veilig te stellen.

Juventus blijft met 22 punten in het spoor van Napoli (25) en Internazionale (23). De topper tussen Inter en Napoli eindigde zaterdag in 0-0. Lazio is de nummer vier. Met Stefan de Vrij in de basis wonnen de Romeinen met 3-0 van Cagliari.

Marten de Roon won met Atalanta Bergamo van Bologna: 1-0. De tweevoudig Oranje-international speelde de hele wedstrijd en stapte met geel op zak van het veld na negentig minuten. Hans Hateboer bleef op de bank.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A