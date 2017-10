Ajax boekt na rust ruime zege in Klassieker tegen Feyenoord

Klaas-Jan Huntelaar zette Ajax in het begin van de tweede helft op voorsprong, waarna Nicolai Jörgensen een strafschop miste. Jens Toornstra maakte wel gelijk voor Feyenoord, maar daarna liep de equipe van coach Marcel Keizer uit naar een ruime zege.

De 1-2 was van invaller Kasper Dolberg, waarna goals van Siem de Jong en nogmaals Dolberg voor een ruime Amsterdamse zege zorgden in De Kuip.

Door de overwinning blijft Ajax tweede in de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV, dat eerder op zondag met 3-0 won van Heracles, is nog altijd vijf punten. Vitesse staat derde en PEC Zwolle is de verrassende nummer vier. Feyenoord staat op de vijfde plaats heeft nu acht punten minder dan PSV.

Gele kaarten

De 183e editie van de Klassieker werd voor rust gekenmerkt door veel strijd, terwijl geen van beide ploegen tot goed voetbal kwam. Arbiter Danny Makkelie gaf snel geel aan Huntelaar van Ajax en Feyenoorders Jörgensen en Tonny Vilhena, maar een fatsoenlijke kans werd in het eerste halfuur niet gecreëerd.

Het eerste Amsterdamse gevaar kwam in de 31e minuut van Amin Younes. Na balverlies achterin bij Feyenoord, waar Kevin Diks centraal de geblesseerde Sven van Beek verving, stuurde Huntelaar de Duitser richting het Rotterdamse doel. Younes kapte zijn tegenstander uit, maar schoot de bal recht in de handen van Brad Jones.

De thuisclub kreeg voor rust ook slechts één goede mogelijkheid. Een lage vrije trap vanaf links van Toornstra werd aangeraakt door Jörgensen, maar doelman André Onana bracht redding voor Ajax.

Penalty

Ondanks de teleurstellende eerste helft voerde geen van beide trainers halverwege een wijziging door. Huntelaar mocht met geel op zak blijven staan en brak aan het begin van de tweede helft de ban. Na knullig balverlies van Sofyan Amrabat was het David Neres die Huntelaar vrij voor keeper Jones zette, waarna de ervaren spits overtuigend uithaalde (1-0).

Met de goal van Ajax ontbrandde de Klassieker eindelijk. In de 56e minuut kreeg Feyenoord al een uitgelezen mogelijkheid om gelijk te maken, omdat de opgekomen Ridgeciano Haps binnen het strafschopgebied werd neergehaald door Matthijs de Ligt. Jörgensen ging achter de bal staan, maar Onana keerde de penalty van de Deen.

Gelijkmaker

Het duurde niet lang tot Jörgensen zijn fout herstelde, want na 58 minuten gaf hij de assist bij de gelijkmaker. Nadat De Ligt uitgleed hield de spits goed het overzicht. De inkomende Toornstra ramde vervolgens de 1-1 op het scorebord.

Daar was Feyenoord nog niet tevreden mee. De ploeg van Van Bronckhorst drong Ajax steeds verder terug en de 2-1 hing even in de lucht. Onana bracht opnieuw redding bij een open kans voor Jörgensen, waarna een inzet van Vilhena net naast ging.

Dolberg

Prompt was het aan de andere kant wel raak. Neres had een fraaie actie in huis en bediende Dolberg op maat. De jonge Deen, die kort daarvoor Huntelaar had vervangen, zette Ajax op een 1-2 voorsprong met zijn eerste Eredivisiegoal van dit seizoen.

Met nog tien minuten op de klok besefte Van Bronckhorst dat hij meer risico moest nemen. Hij bracht pinchhitter Michiel Kramer voor Diks in de hoop op een slotoffensief, maar de volgende grote kans was voor Ajax. Ditmaal schoot Dolberg op aangeven van Neres over.

Twee minuten voor tijd besliste een andere invaller de wedstrijd alsnog. Opnieuw was Neres de aangever, waarna Siem de Jong de bal onder Jones door schot. Het werd zelfs nog erger voor Feyenoord, want met zijn tweede goal van de middag zette Dolberg de 1-4 eindstand op het scorebord.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie