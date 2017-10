Vitesse bezorgt Heerenveen pijnlijke nederlaag, AZ ruim langs FC Utrecht

Vitesse toonde zich al vanaf de beginfase sterker dan Heerenveen en stond na ruim een kwartier spelen op voorsprong via Milot Rashica. Bryan Linssen maakte er na 36 minuten 0-2 van in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen had voor eigen publiek weinig in te brengen tegen de Arnhemmers en keek vijf minuten na rust zelfs tegen een 0-3 achterstand aan. Navarone Foor gooide het duel daarmee op slot en Tim Matavz deed na 72 minuten nog een duit in het zakje: 0-4.

Voor Heerenveen is het al de derde nederlaag op rij. De ploeg van trainer Jurgen Streppel dolf de laatste weken ook al het onderspit tegen Ajax (0-4) en FC Utrecht (3-1) en staat zevende met veertien punten.

Vitesse boekte de vijfde zege van het seizoen en neemt daardoor de derde plek over van PEC Zwolle. De Zwollenaren hebben ook achttien punten verzameld na negen wedstrijden, maar een iets minder doelsaldo.

Rashica

Vitesse speelde afgelopen donderdag nog in de Europa League tegen Zulte Waregem (1-1), maar van vermoeidheid leek geen enkele sprake tegen Heerenveen. De ploeg van trainer Henk Fraser mocht na zeventien minuten al juichen. Rashica ging veel feller het duel in dan Lucas Woudenberg en werkte de bal zo in het doel.

Twintig minuten later keek Heerenveen al tegen een 0-2 achterstand aan. Fankaty Dabo gaf voor bij de tweede paal en daar werkte Linssen binnen. Waar Heerenveen voor rust nog wel wat kansen kreeg, werden de Friezen in het eerste kwartier van de tweede helft weggespeeld door Vitesse.

Vijf minuten na rust stond het dan ook al 0-3. Linssen legde de bal terug op Foor, die de bal met enig fortuin achter doelman Martin Hansen werkte. Vlak daarna had Linssen al voor de vierde Arnhemse treffer moeten zorgen, maar de aanvaller was veel te wild in de afronding.

Heerenveen kwam vervolgens wel weer terug in de wedstrijd, maar had in de jacht op eerherstel enige pech in de afronding. Martin Ödegaard stuitte op doelman Remko Pasveer, terwijl Matt Miazga even daarvoor de bal van de lijn had gehaald. Waar het Heerenveen aan effectiviteit ontbrak, maakte Vitesse er twintig minuten voor tijd zelfs nog 0-4 van via Matavz, wat de pijnlijke middag voor de thuisploeg compleet maakte.

AZ-FC Utrecht

Eerder op zondag deed AZ al goede zaken door FC Utrecht met 3-0 te verslaan. De Alkmaarders kenden een veel betere start dan de Domstedelingen en kwamen na 21 minuten aan de leiding via Teun Koopmeiners, die voor het eerst in zijn loopbaan in de basis stond bij AZ.

Een kwartier na rust zorgde Alireza Jahanbakhsh voor de 2-0 en tien minuten voor tijd gooide Joris van Overeem de wedstrijd in het slot. Voor AZ is het de eerste zege in vier wedstrijden. De ploeg van trainer John van den Brom kwam in de laatste drie speelronden niet langs FC Groningen, Feyenoord en Excelsior.

Door de vijfde zege van het seizoen stijgt AZ naar de zesde plek op de ranglijst. FC Utrecht heeft drie punten minder en staat negende met evenveel punten punten als ADO Den Haag.

Houtwerk

AZ was na een reeks zonder zege toe aan drie punten en dat straalde de thuisploeg ook uit in de beginfase. Na goede kansen in de eerste tien minuten voor Guus Til en Van Overeem was het na 21 minuten alsnog raak. De 19-jarige Koopmeiners kreeg de bal buiten het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot knap raak in de linkerhoek.

Waar AZ in het restant van de eerste helft verzuimde om de voorsprong uit te bouwen via Van Overeem (redding Jensen) en Jahanbakhsh (lat), raakte ook Utrecht nog het houtwerk. Lukas Görtler kreeg de bal wel over AZ-doelman Marco Bizot, maar de lat voorkwam de gelijkmaker.

De pech van het houtwerk achtervolgde AZ ook na rust, want na 53 minuten schoot Wout Weghorst de bal op de paal. Tien minuten later had het thuispubliek alsnog reden tot juichen toen Jahanbakhsh op aangeven van Thomas Ouwejan de marge naar twee vergrootte.

Waar Bizot AZ in de tweede helft op de been hield door pogingen van Zakaria Labyad en Görtler uit het doel te houden, toonde AZ zich een stukje effectiever. Van Overeem zorgde na 80 minuten spelen voor de beslissing door met buitenkant voet Jensen te passeren en meldt zich met AZ definitief in de subtop.

