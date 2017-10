AZ doet goede zaken in subtop met ruime zege op FC Utrecht

AZ kende een veel sterkere start dan FC Utrecht en ging na 21 minuten ook aan de leiding via Teun Koopmeiners. Een kwartier na rust zorgde Alireza Jahanbakhsh voor de 2-0. Tien minuten voor tijd gooide Joris van Overeem de wedstrijd in het slot.

Voor AZ is het de eerste zege in vier wedstrijden. De ploeg van trainer John van den Brom kwam in de laatste drie speelronden niet langs FC Groningen, Feyenoord en Excelsior.

Door de vijfde zege van het seizoen stijgt AZ naar de gedeeld vierde plek op de ranglijst. FC Utrecht heeft drie punten minder.

Til

AZ was na een reeks zonder zege toe aan drie punten en dat straalde de thuisploeg ook uit in de beginfase. Guus Til schoot via het been van Sean Klaiber naast en de kopbal van Van Overeem trof geen doel dankzij de vingertoppen van doelman David Jensen en de paal.

FC Utrecht, dat startte zonder Cyriel Dessers, had geen antwoord op de sterke openingsfase van AZ en moest na 21 minuten ook de openingstreffer slikken. Koopmeiners kreeg de bal buiten het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot fraai in de linkerhoek.

Waar AZ in het restant van de wedstrijd verzuimde om de voorsprong uit te bouwen via Van Overeem (redding Jensen) en Jahanbakhsh (lat), raakte ook Utrecht nog het houtwerk. Lukas Görtler kreeg de bal wel over AZ-doelman Marco Bizot, maar de lat voorkwam de gelijkmaker.

Houtwerk

De pech van het houtwerk achtervolgde AZ ook na rust, want na 53 minuten schoot Wout Weghorst de bal op de paal. Tien minuten later had het thuispubliek alsnog reden tot juichen toen Jahanbakhsh op aangeven van Thomas Ouwejan de marge naar twee vergrootte.

FC Utrecht kreeg ondertussen ook wel wat kansen, maar Bizot hield de thuisploeg op de been. Vijf minuten na rust moest de doelman al in actie komen na een vrije trap van Zakaria Labyad en tien minuten voor tijd vond ook Görtler Bizot weer op zijn weg.

AZ toonde zich een stukje effectiever, want Van Overeem zorgde na 80 minuten spelen voor de beslissing door met buitenkant voet Jensen te passeren. De Alkmaarders maakten zo een einde aan de reeks zonder zege en melden zich definitief in de subtop.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie