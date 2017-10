Cocu prijst 'heel belangrijke' Lozano en Hendrix na zege op Heracles

Lozano ontbrak vorige week door een elleboogblessure in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (2-5). Tegen Heracles toonde de aanvaller bij zijn rentree direct zijn waarde door de openingstreffer aan te tekenen.

"Lozano kreeg in de tweede helft wel wat tikken te verwerken, maar liet vandaag weer zien dat hij belangrijk voor ons is", aldus Cocu in het Philips Stadion tegen FOX Sports. Voor de Mexicaan was het al zijn zevende doelpunt dit seizoen, waardoor hij topscorer is in de Eredivisie.

Hendrix was de aangever bij de 1-0 en deed dat met een zeer fraaie steekbal. "Dat was echt fantastisch. Dit zijn ballen waar we veel aandacht aan besteden, want we willen elkaars kwaliteiten gebruiken en benutten. Zo'n bal is bepalend of iemand in scoringspositie komt of niet."

Moeite

PSV boekte weliswaar de zestiende thuisoverwinning op rij, maar had vooral in de tweede helft bijzonder veel moeite met Heracles. Cocu zag ook dat zijn ploeg niet helemaal uit de verf kwam.

"Het was een wedstrijd met goede fases en mindere fases. Toen we werden teruggedrongen speelden we niet goed. Dat kan beter. Aan de andere kant hebben we gedaan wat we moesten doen: winnen."

PSV houdt door de zege een ruime voorsprong op naaste belagers Feyenoord en Ajax, die om 14.30 uur zijn begonnen aan de Klassieker. Cocu houdt zich niet bezig met wat de concurrentie doet. "De Klassieker ga ik niet kijken, ik heb net al een wedstrijd gezien. Ik zie de uitslag wel."

