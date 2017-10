Koploper PSV begaat in eigen huis geen misstap tegen Heracles

De van een elleboogblessure herstelde Hirving Lozano opende in de achttiende minuut de score, waarna Marco van Ginkel met twee doelpunten in de 78e en in de negentigste minuut aan alle onzekerheid een einde maakte.

Het was voor Lozano alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen, waarmee de Mexicaanse zomeraanwinst ook gelijk de topscorersranglijst in de Nederlandse competitie aanvoert.

Door de zege kan PSV het resultaat van de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax rustig afwachten. De ploeg van trainer Phillip Cocu heeft op dit moment acht punten voorsprong op beide concurrenten. Feyenoord en Ajax trappen om 14.30 uur af in De Kuip.

Heracles is na negen speelrondes terug te vinden op de veertiende plaats. De Tukkers bezitten slechts drie punten meer dan hekkensluiter Roda JC.

Uitstekend

PSV begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Heracles. De bezoekers werden van meet af aan onder druk gezet en dat resulteerde in de derde minuut al in een levensgrote kans voor Gaston Pereiro.

Heracles-verdediger Robin Pröpper verspeelde de bal in zijn eigen strafschopgebied aan Luuk de Jong, die op zijn beurt Pereiro vrij voor Bram Castro zette. De spelmaker omspeelde weliswaar de doelman, maar schoot de bal vervolgens op onverklaarbare wijze naast.

Toch kon de 1-0 niet uitblijven en die kwam er uiteindelijk in de achttiende minuut. Jorrit Hendrix vond met een sublieme steekpass Lozano, voor wie het wel een koud kunstje was om Castro van dichtbij te verschalken.

PSV ging daarna fanatiek op jacht naar de 2-0. Van Ginkel raakte na goed werk van De Jong de buitenkant van de paal en diezelfde De Jong kopte op aangeven van Joshua Brenet in uiterst kansrijke positie ruim naast.

Heracles kon er vrij weinig tegenover stellen. Jamiro Monteiro en Brandley Kuwas probeerden het van afstand, maar slaagden er niet in het keeper Jeroen Zoet moeilijk te maken.

Minder

Na rust was het allemaal een stuk minder aan de kant van PSV. De thuisclub deed het wat rustiger aan, wat ervoor zorgde dat Heracles meer geloof in eigen kunnen kreeg.

Toch had De Jong het duel in de 55e minuut zomaar op slot kunnen gooien, ware het niet dat Castro nog net zijn hand kon zetten tegen diens poging.

Verder was het Heracles dat opvallend genoeg het meeste gevaar stichtte in de tweede helft. Het was aan Zoet te danken dat PSV niet onnodig averij opliep. De Oranje-international redde bekwaam op een afstandsschot van Joey Pelupessy en had ook een antwoord op een inzet van dichtbij van Jaroslav Navratil.

Twaalf minuten voor tijd velde Van Ginkel het vonnis over Heracles. De aanvoerder werd met het hoofd bediend door invaller Mauro Junior en liet Castro kansloos met een simpele intikker.

Tot overmaat van ramp voor Heracles moest Pröpper in de blessuretijd ook nog met rood het veld verlaten. Hij legde een andere invaller, Albert Gundmundsson, buiten de zestienmeter neer, maar scheidsrechter Ed Janssen legde de bal toch op de stip. Van Ginkel profiteerde dankbaar van het cadeautje.

