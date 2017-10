Feyenoord begint met Diks centraal achterin aan topper tegen Ajax

Diks is normaal gesproken ook rechtsback, maar door de personele problemen wordt hij door trainer Giovanni van Bronckhorst doorgeschoven naar het centrum. Jeremiah St. Juste is de andere centrale verdediger, terwijl Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia en Sven van Beek geblesseerd toekijken in De Kuip.

Doordat Amrabat rechtsback staat is er op het middenveld weer plaats voor Jens Toornstra, die dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (1-2 verlies) gepasseerd werd. Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena completeren de middenlinie van Feyenoord.

Voorin is er voor het eerst in ruim een maand weer een basisplaats voor Nicolai Jörgensen. De Deense spits, die hersteld is van een liesblessure, mocht tegen Shakhtat ook al starten. Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis beginnen op de vleugel.

PSV

De topper tussen regerend landskampioen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Beide clubs hebben vijf punten achterstand op koploper PSV, dat zondag om 12.30 uur begonnen is aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Opstelling Feyenoord: Jones; Amrabat, Diks, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Boëtius.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Younes.