Liveblog Eredivisie: PSV leidt in tweede helft, aftellen naar Klassieker

In de eerste Klassieker van het seizoen hopen Feyenoord en Ajax in het spoor van koploper PSV te blijven. De Eindhovenaren spelen om 12.30 uur thuis tegen Heracles Almelo, twee uur later begint de topper in De Kuip. In de andere twee duels op zondag nemen subtoppers het tegen elkaar op: AZ-FC Utrecht (14.30 uur) en sc Heerenveen-Vitesse (16.45 uur).