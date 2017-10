Van der Sar wil met Ajax 'aanvallender transferbeleid' voeren

"We gaan aanvallender spelen op de transfermarkt", zei Van der Sar zondag bij het programma De Tafel van Kees op FOX Sports.

"We zijn met Ajax op de goede weg. We wilden aanhaken in Europa en dat hebben we vorig jaar gedaan. De andere kant van de medaille is dat we daar nu de prijs voor betalen."

Ajax zag afgelopen zomer verschillende sterkhouders vertrekken. Zo verkaste Davy Klaassen naar Everton en vertrok Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur.

Van der Sar wil het opvangen van dergelijke spelers de volgende keer mogelijk anders oplossen. "De jeugd heeft het fantastisch gedaan. Het is echter wel goed dat als een grote speler weggaat, we de mogelijkheden en de ambitie moeten hebben om gelijkwaardig en van dezelfde kwaliteit een speler terug te halen."

"In de toekomst gaan we misschien wel wat meer op ervaring zitten en als vervanging voor Klaassen misschien een 24-jarige speler halen die bijvoorbeeld Copa America heeft gespeeld."

Ervaring

Van der Sar hoopt op die manier ook weer aansluiting te vinden met de Europese subtop. "Plek één tot en met zeven in Europa haal je niet, maar Ajax moet tussen plek acht en plek twintig in Europa kunnen staan."

De oud-doelman kan zich dan ook deels vinden in de kritiek op het 'zuinige' aankoopbeleid van de recordkampioen. "We moeten beleid voor de lange termijn maken."

"Er worden allerlei meningen gegeven. De ene keer is het een onevenwichtige selectie en klopt het beleid niet. Als bestuurder is het heel lastig om naar al die meningen te luisteren en dat te volgen. Niemand heeft de wijsheid in pacht in Amsterdam."

Ajax speelt zondagmiddag om 14.30 uur in De Kuip tegen Feyenoord. Beide ploegen hebben na acht speelrondes al vijf punten achterstand op koploper PSV.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie