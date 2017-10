Belangrijke winst Twente op Roda in eerste duel na ontslag Hake

Oussama Assaidi was de grote man bij de thuisclub. De 29-jarige aanvaller opende voor rust de score uit een strafschop en maakte er in de tweede helft 2-0 van. Peet Bijen verzorgde het slotakkoord.

FC Twente klom naar de dertiende plaats in de Eredivisie met negen punten uit net zoveel wedstrijden. Roda zag concurrent Sparta Rotterdam eerder op de avond een punt pakken bij Excelsior (1-1) en is nu hekkensluiter met zes punten.

De winst in Enschede is een welkome opsteker voor FC Twente, waar eerder deze week trainer Hake vanwege tegenvallende resultaten aan de kant werd gezet. Tegen Roda nam assistent-coach Marino Pusic de taken van Hake over.

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Hake, al lijkt Gertjan Verbeek een belangrijke kandidaat. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en AZ bevestigde woensdag tegenover NUsport dat hij een oriënterend gesprek achter de rug had en daar een goed gevoel aan overhield.

Strafschop

In het belangrijke duel in de onderste regionen van de Eredivisie was er eigenlijk maar één ploeg die de winst verdiende en dat was FC Twente. De Enschedeërs waren het gevaarlijkst en kwamen binnen het halfuur op voorsprong.

Nadat Assaidi en Fredrik Jensen al kansen hadden gekregen gaf scheidsrechter Serdar Gözubüyük een strafschop na een overtreding van Roda-verdediger Chris Kum. Assaidi schoot vanaf elf meter snoeihard raak.

Roda kwam er af en toe wel uit, maar heel grote kansen leverde dat niet op en in de 57e minuut maakte Assaidi er 2-0 van; de aanvaller scoorde op aangeven van Luciano Slagveer. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Een kwartier voor tijd zorgde verdediger Bijen van dichtbij nog voor 3-0.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie