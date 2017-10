Sparta en Excelsior gelijk in pittige derby, ADO wint bij VVV-Venlo

Milan Massop leek matchwinner te worden bij Excelsior-Sparta Rotterdam. De linksback van de ploeg van Mitchell van der Gaag maakte tien minuten na rust op aangeven van Luigi Bruins de openingstreffer.

Sparta kon vervolgens lang geen gaatje vinden in de verdediging van Excelsior, maar vier minuten voor tijd maakte Craig Goodwin toch nog gelijk uit een vrije trap. De bezoekers gingen op jacht naar de winnende goal, maar die kwam er niet in een soms pittige derby waar scheidsrechter Siemen Mulder zes gele kaarten voor nodig had.

Sparta, waar de positie van trainer Alex Pastoor onder druk staat, maakte een einde aan een reeks van vier competitienederlagen op rij. Tussendoor werden de Spartanen ook nog uitgeschakeld in de KNVB-beker door RKC Waalwijk. De Rotterdammers blijven hekkensluiter in de Eredivisie met zes punten.

Excelsior, dat elfde staat met elf punten, is eindelijk van de hatelijke nul af in eigen stadion. De Kralingers hadden in hun eerste vier wedstrijden van het seizoen in het Van Donge De Roo Stadion geen punt gepakt.

VVV-ADO

ADO Den Haag won in Venlo zijn derde uitwedstrijd op rij. Door de 0-2 zege passeren de Hagenaars tegenstander VVV ook op de ranglijst. ADO heeft nu met dertien punten één punt meer dan de Limburgers.

VVV was voor de rust het dichtst bij een doelpunt. Al in de zesde minuut zag Lennart Thy zijn schot via de binnenkant van de linkerpaal over de doellijn naar de binnenkant van de rechterpaal rollen. Over de lijn ging de bal echter niet.

Het was ADO dat na rust op voorsprong kwam. Erik Falkenburg scoorde op aangeven van rechtsback Tyronne Ebuehi en is nu de de vierde speler die voor zeven verschillende clubs in de Eredivisie een doelpunt heeft gemaakt. De 29-jarige aanvaller maakte eerder treffers namens AZ, Go Ahead Eagles, NAC, NEC, Sparta en Willem II.

VVV zocht naar de gelijkmaker, maar kon geen vuist meer maken. In blessuretijd stelde invaller Björn Johnsen de zege helemaal veilig met de 0-2.

