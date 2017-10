Mourinho vindt dat United-spelers gebrek aan inzet moeten uitleggen

"Ik kan me zelfs geen vriendschappelijke wedstrijd herinneren waarin onze inzet zó slecht was", aldus Mourinho op de persconferentie na het eerste verlies van zijn ploeg in de Premier League dit seizoen.

Middenmoter Huddersfield Town stond na een halfuur al met 2-0 voor door goals van Aaron Mooy en Laurent Depoitre. Bij beide doelpunten kreeg de thuisploeg flinke hulp van United, en dan vooral van de schutterende verdediger Victor Lindelöf en middenvelder Juan Mata.

"Ik zat in de eerste helft te wachten op een fout. Nu waren het Mata en Victor die fouten maakten, maar dat had ook iedere andere speler kunnen zijn, want de houding van mijn ploeg was erg slecht", fulmineerde Mourinho, die Daley Blind negentig minuten op de bank hield.

"Als ik een wedstrijd verlies, dan wil ik verliezen omdat de tegenstander beter was dan mijn team. Als je verliest op inzet, dan is dat heel slecht."

Persconferentie

Mourinho vindt dat zijn spelers maar een verklaring moeten geven voor het slechte optreden in Huddersfield.

"Ik hoorde Ander Herrera in een interview na de wedstrijd zeggen dat de inzet en de wil om te winnen matig was. Mijn god, als de spelers dat zeggen en voelen, dan moeten zij maar naar de persconferentie komen en uitleggen wat er gebeurd is, want ik kan het niet verklaren."

"Ik maak me er zorgen over. Want als het vandaag gebeurt, waarom kan het morgen dan niet opnieuw gebeuren?"

Manchester United staat door de nederlaag nu vijf punten achter op koploper Manchester City, dan zaterdag thuis tegen Burnley wel een simpele zege boekte (3-0).

