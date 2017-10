Feyenoord jaagt thuis tegen Ajax op eerste 'clean sheet' in 26 jaar

De laatste keer dat de Rotterdammers de confrontatie met de aartsrivaal in eigen huis zonder tegendoelpunt afsloten was op 17 november 1991.

Destijds stond Ed de Goeij in het doel bij Feyenoord, dat de Klassieker met 2-0 won door doelpunten van Marian Damaschin en Gaston Taument. Sindsdien scoorde Ajax in 25 Eredivisieduels op rij in De Kuip.

Feyenoord kent daarnaast een matige reeks als het gaat om het maken van doelpunten tegen Ajax, zowel in Rotterdam als in Amsterdam. In de laatste elf Klassiekers maakte de vijftienvoudig landskampioen nooit meer dan één treffer.

De laatste keer dat de Rotterdammers wel minimaal twee keer scoorden tegen Ajax was op 28 oktober 2012, toen het 2-2 werd. Jean-Paul Boëtius en Graziano Pellè passeerden vijf jaar geleden doelman Kenneth Vermeer, die destijds nog voor Ajax speelde.

Guidetti

De supporters van Feyenoord zijn wel weer eens toe aan een overwinning op Ajax, want de laatste 28 Klassiekers in alle competities leverden slechts twee keer een zege op.

De laatste overwinning voor de regerend landskampioen was op 28 oktober 2015 in de derde ronde van het bekertoernooi, toen de Rotterdammers in de laatste minuut wonnen (1-0) door een eigen doelpunt van Joël Veltman.

Meer dan vijf jaar geleden, op 29 januari 2012, was Feyenoord in competitieverband voor het laatst te sterk voor Ajax. Mede dankzij een hattrick van toenmalig Manchester City-huurling John Guidetti werd het 4-2 in De Kuip.

Sindsdien won Ajax in de Eredivisie zes keer van de aartsrivaal en werd het vier keer gelijk. Vorig jaar eindigde Feyenoord-Ajax door doelpunten van Kasper Dolberg en Dirk Kuijt in 1-1.

Makkelie

Ajax en Feyenoord staan na acht wedstrijden op een gedeelde tweede plaats in de Eredivisie, op vijf punten van koploper PSV. De Eindhovenaren spelen zondag om 12.30 uur thuis tegen Heracles Almelo.

De topper tussen regerend landskampioen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

