Feyenoorder Van Beek mist ook laatste training voor Klassieker

De absentie van de 23-jarige Van Beek op de door zo'n duizend fans bezochte training in De Kuip is geen verrassing, want trainer Giovanni van Bronckhorst zei vrijdag al te verwachten de verdediger te moeten missen tegen Ajax.

Van Beek raakte dinsdag geblesseerd tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League (1-2). De verdediger hield heupklachten over aan een ongelukkige botsing met ploeggenoot Jean-Paul Boëtius.

Tegen de ploeg uit Oekraïne stond Van Beek juist voor het eerst in bijna anderhalf jaar weer in de basis na een slepende voetblessure.

Van Bronckhorst mist tegen Ajax ook al de geblesseerde verdedigers Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia. Kevin Diks en de pas 17-jarige Lutsharel Geertruida gelden als mogelijke vervangers van Van Beek. Ook middenvelder Sofyan Amrabat lijkt een kandidaat.

Ajax

Bij Ajax is de selectie ongewijzigd ten opzichte van vorige week, toen de ploeg van trainer Marcel Keizer met 4-0 won van Sparta Rotterdam.

Dat houdt in dat reservekeeper Benjamin van Leer door een blessure nog niet beschikbaar is bij de Amsterdammers. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door oud-Feyenoorder Kostas Lamprou.

Ajax en Feyenoord staan na acht wedstrijden op een gedeelde tweede plaats in de Eredivisie, op vijf punten van koploper PSV. De Eindhovenaren spelen zondag om 12.30 uur thuis tegen Heracles Almelo.

De topper tussen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

