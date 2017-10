Barça blijft foutloos in Camp Nou, Bayern profiteert van averij Dortmund

Barcelona zette tegen Malaga zijn dominantie in Camp Nou voort door met 2-0 te winnen. De ploeg van trainer Ernesto Valverde, die vorige week op bezoek bij Atletico Madrid voor het eerst punten verspeelde (1-1), heeft dit seizoen in de competitie vijftien punten uit vijf thuisduels, met een indrukwekkend doelsaldo van 18-1.

Gerard Deulofeu opende zaterdag al in de tweede minuut de score namens FC Barcelona, al zag scheidsrechter Pablo Gonzalez Fuertes niet dat de bal in aanloop naar de treffer ruimschoots over de achterlijn was geweest. Sommige spelers van Barcelona keken ook verbaasd toen de arbiter gewoon naar de middenstip wees en het doelpunt goedkeurde.

Tien minuten na rust tekende Andres Iniesta voor de eindstand. Die goal was om twee redenen speciaal: het was de eerste competitietreffer voor de aanvoerder van Barça sinds de 0-4 uitzege op Real Madrid op 21 november 2015 en Lionel Messi was voor de vijfhonderdste keer direct betrokken bij een La Liga-goal van Barcelona.

De Argentijnse vedette, die in 391 competitiewedstrijden 360 keer heeft gescoord, leverde zijn 140e assist op het hoogste niveau in Spanje.

Inter

In Italië kwam er een einde aan een reeks van dertien overwinningen op rij van Napoli in de Serie A. Internazionale hield de koploper in Napels in bedwang: 0-0. Het verschil tussen de nummers één en twee op de ranglijst blijft daardoor twee punten.

Napoli heeft na acht zeges en een gelijkspel 25 punten. Inter is na negen speelronden ook nog ongeslagen maar speelde één keer vaker gelijk dan Napoli en staat op 23 punten.

Regerend kampioen Juventus en Lazio kunnen zondag allebei op 22 punten komen. Juventus gaat op bezoek bij Udinese en Lazio speelt thuis tegen Cagliari.

Robben

Bij het Duitse duel HSV-Bayern viel het enige doelpunt in de 52e minuut. Na defensief geklungel bij de thuisploeg, waarbij ook voormalig Sparta Rotterdam-verdediger Rick van Drongelen niet helemaal vrijuit ging, rondde Corentin Tolisso af.

Bayern, waar Robben als aanvoerder de hele wedstrijd speelde, stond ruim een helft met een man meer op het veld. In de 38e minuut kreeg HSV-middenvelder Gideon Jung direct rood na een overtreding van achteren op Kingsley Coman.

Door de winst in het Volksparkstadion heeft het Bayern van trainer Jupp Heynckes twintig punten uit negen wedstrijden. Concurrent Dortmund heeft evenveel punten, maar een iets beter doelsaldo.

Dortmund

De ploeg van coach Bosz leek op bezoek bij Eintracht Frankfurt op weg naar de zevende competitiezege van het seizoen toen de ploeg na 57 minuten op een 0-2 voorsprong stond in de Commerzbank-Arena door treffers van oud-Feyenoorder Nuri Sahin en Maximilian Philipp.

Frankfurt, waar Jetro Willems negentig minuten meespeelde, kwam echter in minder dan vijf minuten terug in de wedstrijd. Eerst benutte voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller een penalty en vlak daarna maakte Marius Wolf gelijk: 2-2.

De formatie van Bosz herstelde zich zo niet van de 2-3 thuisnederlaag tegen RB Leipzig van vorige week, het eerste competitieverlies van Dortmund dit seizoen. 'BVB' speelde dinsdag in de Champions League bovendien teleurstellend gelijk tegen APOEL Nicosia op Cyprus (1-1), waardoor de knock-outfase ver weg is voor de Duitsers.

RB Leipzig

Ook RB Leipzig profiteerde optimaal van het puntenverlies van Dortmund, want de ploeg van trainer Ralph Hasenhüttl won in de eigen Red Bull Arena met 1-0 van VfB Stuttgart. De Oostenrijker Marcel Sabitzer maakte de enige treffer van de wedstrijd, waardoor Leipzig derde staat met negentien punten.

Jeffrey Gouweleeuw leek met FC Augsburg lang op een overwinning af te stevenen in het thuisduel met Hannover 96, maar Niclas Füllkrug boog in het laatste kwartier een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege voor de bezoekers. Augsburg blijft door de nederlaag in de middenmoot staan, net als Hannover.

Bayer Leverkusen stond bij rust ook met 1-0 achter op bezoek bij Borussua Mönchengladbach, maar het elftal van Heiko Herrlich liep na rust uit naar een zeer ruime zege: 1-5.

