FC Barcelona gaat ook Messi levenslang contract aanbieden

De 30-jarige Messi bereikte in juni met de clubleiding van Barcelona een akkoord over een verlenging van zijn contract met vier jaar. Volgens de clubleiding is het contract ook getekend, hoewel daar nooit een officieel fotomoment van is geweest.

"En nu bieden we 'Leo' een contract voor het leven", aldus Grau. "Hij speelt hier al van kleins af aan en is echt een clubicoon. Als hij klaar is als voetballer, willen we dat hij verbonden blijft aan de club."

Twee weken terug bereikte Barcelona een akkoord met Iniesta voor een contract voor het leven. Of Messi er ook op ingaat, is nog niet duidelijk.

Catalonië

Voorzitter Josep Maria Bartomeu gebruikte zijn toespraak op de jaarlijkse algemene vergadering om te melden dat FC Barcelona in de Spaanse La Liga blijven spelen, ook al zou Catalonië onafhankelijk worden.

"U kunt er zeker van zijn dat dit bestuur altijd zal handelen in het belang van de club. In de huidige situatie betekent dit dat Barcelona blijft spelen in La Liga. Dat is in wederzijds voordeel'', stelde Bartomeu.

De preses van Barça was recent minder duidelijk over de mogelijke toekomst van zijn club. Tijdens de rellen rond het referendum, waarin de Catalanen zich mochten uitspreken over de onafhankelijkheid van hun regio, zei Bartomeu dat Barça misschien wel moest uitkijken naar andere competities. Hij kwam zaterdag terug op die woorden.

Bartomeu sprak wel zijn afschuw uit over de aanhouding van twee kopstukken uit de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

"Barça is meer dan een club en moet een plek zijn voor dialoog, harmonie en respect. Iedereen moet voor zijn mening kunnen uitkomen en om die reden is het verwerpelijk dat mensen om hun politieke ideeën in de gevangenis komen.''