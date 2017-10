Barcelona wil ook bij onafhankelijk Catalonië in Spaanse Liga blijven

"U kunt er zeker van zijn dat dit bestuur altijd zal handelen in het belang van de club. In de huidige situatie betekent dit dat Barcelona blijft spelen in La Liga. Dat is in wederzijds voordeel'', stelde Bartomeu.

De preses van Barça was recent minder duidelijk over de mogelijke toekomst van zijn club. Tijdens de rellen rond het referendum, waarin de Catalanen zich mochten uitspreken over de onafhankelijkheid van hun regio, zei Bartomeu dat Barça misschien wel moest uitkijken naar andere competities. Hij kwam zaterdag terug op die woorden.

Bartomeu sprak wel zijn afschuw uit over de aanhouding van twee kopstukken uit de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

"Barça is meer dan een club en moet een plek zijn voor dialoog, harmonie en respect. Iedereen moet voor zijn mening kunnen uitkomen en om die reden is het verwerpelijk dat mensen om hun politieke ideeën in de gevangenis komen.''