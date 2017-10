Roda JC-icoon Nol Hendriks (80) overleden aan hersenbloeding

Roda JC meldt op de website "met grote verslagenheid" kennis te hebben genomen van het overlijden van Hendriks, die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw betrokken was bij de Limburgse Eredivisionist.

"Roda JC dankt Arnold Hendriks voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft, hetgeen niet in woorden is uit te drukken, en wenst familie en vrienden heel veel sterkte de komende tijd", aldus de club zaterdag. "Rust zacht, lieve Nol."

De Limburger werd eerder deze week in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hersenbloeding. Hendriks, die zijn geld verdiende in de textielindustrie, was jarenlang de suikeroom van Roda JC. Hij was bij veel transfers betrokken als financier.

Later werd Hendriks bestuurslid technische zaken, scout en lid van de raad van comissarissen van Roda JC. Ook was hij een van de drijvende krachten achter de komst van het Parkstad Limburg Stadion, dat in 2000 werd geopend.

Hoewel Hendriks officieel al enige tijd geen functie meer bekleedde bij Roda JC, ontving de club nog regelmatig financiële steun van Hendriks en gold hij als een belangrijk klankbord voor de directie.