FC Groningen zet Mahi en Idrissi vanwege wangedrag uit selectie

Door de disciplinaire sanctie missen beide spelers in ieder geval het bekerduel met Roda JC van woensdag en de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam van volgende week, meldt de nummer dertien van de Eredivisie zaterdag op de eigen site.

Beide spelers stonden vrijdag in de verloren wedstrijd tegen Willem II (0-1) in de basis. Idrissi werd in de rust naar de kant gehaald door trainer Ernest Faber. Mahi maakte de negentig minuten wel vol.

Mahi maakt voorlopig geen deel uit van het eerste of tweede elftal. Hij moet zich maandag melden bij de directie. Daarna wordt bepaald welke extra maatregelen er worden genomen tegen de spits. In de tussentijd zal hij niet trainen en spelen.

Idrissi moet zich per direct melden bij het tweede elftal. Hij krijgt daar volgens de club de kans om zijn houding te verbeteren en te tonen dat hij voor het eerste elftal wil trainen en spelen.

Eigen wedstrijdje

Faber kondigde vrijdag na de thuisnederlaag al aan dat hij niet te spreken was over het optreden van een aantal van zijn spelers. "Als je je eigen wedstrijdje speelt, kunnen we je niet meer gebruiken", zei hij toen tegen verschillende media.

Mahi zei zaterdag tegen RTV Noord spijt te hebben van zijn gedrag. "Ik reageerde in het veld te emotioneel en meer kan ik er niet over zeggen. Direct na de wedstrijd heb ik mijn excuses aangeboden en vanochtend nog een keer. Ik heb echt spijt van mijn emotionele uitbarsting, maar had niet gedacht dat ik geschorst zou worden."

Idrissi wilde tegen het regionale medium niet ingaan op zijn straf. "Ik hoop dat je kunt respecteren dat ik nu niets kan en wil zeggen."

De 23-jarige Mahi maakte dit seizoen vijf competitiegoals in negen wedstrijden, nadat hij vorig seizoen ook al clubtopscorer was met zeventien treffers. De twee jaar jongere Idrissi staat deze jaargang op twee doelpunten in acht Eredivisie-duels.

Mahi en Idrissi zijn de enige FC Groningen-spelers die dit seizoen vaker dan één keer hebben gescoord in de competitie.

