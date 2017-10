Lozano tegen Heracles terug in PSV-selectie, vraagteken achter Bergwijn

Lozano was er vorige week in het gewonnen uitduel met VVV-Venlo (2-5) niet bij vanwege een elleboogblessure, die hij had overgehouden aan een training met de nationale ploeg van Mexico.

Tegen Heracles is de 22-jarige vleugelspeler er hoogstwaarschijnlijk weer bij, bevestigt Cocu op zijn persconferentie. "Lozano heeft gewoon meegetraind. Als er niks vreemds gebeurt, maakt hij gewoon deel uit van de selectie."

Daartegenover staat de onzekerheid over het meespelen van Bergwijn. "Hij heeft vandaag niet op het veld kunnen trainen en is een twijfelgeval", vertelt Cocu, die zaterdag pas de knoop doorhakt wat betreft de inzetbaarheid van de 20-jarige aanvaller.

Klassieker

Koploper PSV treedt zondag al om 12.30 uur aan in het Philips Stadion. Twee uur laten staan achtervolgers Feyenoord en Ajax pas tegenover elkaar in De Kuip. De Eindhovenaren kunnen bij winst dus rustig achteroverleunen en naar de Klassieker kijken.

"Wij moeten ons concentreren op onze eigen wedstrijd, maar we kunnen weer een klein stapje zetten", beseft Cocu. Het gat met zowel Ajax als Feyenoord bedraagt nu al vijf punten en kan dus nog verder oplopen. "Die kans moeten we grijpen."

Heracles is echter een lastige horde, weet Cocu. "Zij hebben een aantal spelers in huis die vanuit de omschakeling heel gevaarlijk kunnen zijn. Wij moeten laten zien dat we in de kleine ruimtes genoeg kwaliteit hebben om tot kansen te komen."

​Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie