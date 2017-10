'Niet frisse' Younes gewoon aan de aftrap in Klassieker tegen Feyenoord

"Amin is erbij zondag", zei Marcel Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

De trainer van de Amsterdammers werd vrijdagochtend geconfronteerd met de uitspraken van de Duitser, die afgelopen zomer na de Confederations Cup maar tien dagen vrij was. "Daarom heb ik Ajax gevraagd tussentijds even weg te mogen. Het antwoord was 'nee'", zei Younes in De Telegraaf.

Volgens Keizer had Younes langer vrij kunnen hebben, maar door de trieste situatie met Abdelhak Nouri liep het anders. "Hij gaf zelf aan dat hij geen vakantie meer wilde vieren terwijl Nouri zo lag. Daardoor is Amin eerder teruggekomen."

"We hebben hem vervolgens niet meteen volle bak laten meetrainen en tussendoor zoveel mogelijk vrijgegeven. Maar een reeks van acht, negen vrije dagen heeft hij niet meer gehad. Dan had Amin wedstrijden moeten missen en dat wilde hij zelf ook niet. Daarbij speelt mee dat hij nu ook deel uitmaakt van de Duitse selectie. Ook in de interlandperiode is er daardoor geen ruimte voor vakantie."

Fitte selectie

Los van de discussie over Younes kan Keizer zonder problemen toeleven naar zijn eerste Klassieker als trainer van Ajax. Hij mist in De Kuip alleen de al langer geblesseerde reservekeeper Benjamin van Leer.

Bij Feyenoord is de situatie compleet anders. Vooral centraal achterin kennen de Rotterdammers personele problemen door blessures van Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin, Renato Tapia en Sven van Beek. Mogelijk debuteert de pas 17-jarige Lutsharel Geertruida daardoor zondag in de Klassieker.

"Ondanks alle afwezigen heeft Feyenoord nog steeds een uitstekende wedstrijdselectie", benadrukte Keizer. "Dinsdag tegen Shakhtar Donetsk (1-2 verlies, red.) vond ik ze ook vrij aardig spelen. En dat de resultaten van Feyenoord de laatste weken niet goed zijn, zegt mij ook niets. De Klassieker is een wedstrijd op zich."

Niet aanpassen

Keizer gaat zijn elftal ook niet aanpassen omdat Feyenoord een aantal belangrijke spelers mist. "Dat kunnen we in deze fase nog niet doen. Als je heel goed bezig bent en achttien spelers hebt die een hoog niveau halen dan kun je kiezen. Zover zijn wij nu nog niet."

"We klimmen omhoog en kunnen nu beter vastigheden erin slijpen door zoveel mogelijk in dezelfde opstelling te spelen. Alleen dan kunnen we de stijgende lijn doortrekken in De Kuip."

De Klassieker in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.