Feyenoord waarschijnlijk zonder Van Beek in Klassieker

"Van Beek heeft een blessure overgehouden aan het duel met Shakhtar. Ik denk dat hij zondag niet beschikbaar is", aldus Van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie.

De blessure is een tegenvaller voor de 42-jarige trainer, die tegen Ajax centraal achterin ook al niet kan beschikken over Renato Tapia en de al langer geblesseerden Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin.

Van Beek maakte zaterdag tegen PEC Zwolle (0-0) zijn rentree in de Eredivisie na langdurig blessureleed, nadat hij eind september ook al twaalf minuten mee mocht doen in het Champions League-duel met Napoli.

Geertruida

Mogelijk kiest Van Bronckhorst tegen Ajax voor de pas 17-jarige Lutsharel Geertruida in het centrum van de verdediging naast Jeremiah St. Juste. In het Champions League-duel van dinsdag met Shakhtar Donetsk (1-2) zat de A-junior al op de bank.

"Ik maak me er zorgen over dat met name achterin spelers wegvallen", aldus Van Bronckhorst. Hij ziet naast Geertruida ook Kevin Diks als serieuze opties voor het centrum van de verdediging.

Nicolai Jörgensen, die dinsdag na een uur gewisseld werd in het duel met Shakhtar, is volledig fit en kan tegen Ajax waarschijnlijk langer dan zestig minuten spelen.

Goed begin

Ondanks de personele problemen kijkt Van Bronckhorst uit naar het duel met Ajax. "Het is altijd de wedstrijd van het jaar. Als je naar de stand kijkt, moeten we deze wedstrijd winnen, maar dat geldt ook voor Ajax."

Hij hoopt dat Feyenoord tegen de Amsterdammers net zo goed kan beginnen als dinsdag tegen Shakhtar. "De laatste jaren waren we tegen Ajax vaak de betere ploeg en creëerden we meer kansen, maar slechts een paar keer wonnen we ook. Zondag moeten we weer van onze eigen kracht uitgaan."

Ajax en Feyenoord staan na acht wedstrijden op een gedeelde tweede plaats in de Eredivisie, op vijf punten van koploper PSV. De Eindhovenaren spelen zondag om 12.30 uur thuis tegen Heracles Almelo.

De topper tussen Feyenoord en Ajax begint zondag om 14.30 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

